Os avatares de IA do HeyGen melhoram significativamente o conteúdo de marketing de produto ao fornecer uma presença profissional e consistente na tela para suas necessidades de gerador de vídeo de anúncio de lançamento de produto. Esses avatares de IA podem transmitir sua mensagem com narrações geradas por IA, tornando seus vídeos de produto mais envolventes e dinâmicos em várias plataformas de compartilhamento de redes sociais.