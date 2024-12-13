Crie um Vídeo de Lançamento de Produto Vencedor

Lance seu produto com vídeos publicitários impressionantes que capturam a atenção e impulsionam as vendas. Simplifique a produção e melhore a narrativa usando o recurso de Texto para vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Crie um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para jovens profissionais, aproveitando gráficos em movimento vibrantes e uma trilha sonora energética para viralizar nas redes sociais, trazido à vida por um avatar carismático de IA do HeyGen.
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos que utiliza uma narrativa envolvente para desmistificar um produto B2B complexo para clientes executivos, apresentando um estilo visual sofisticado e uma narração profissional gerada sem esforço através do HeyGen.
Produza um vídeo de produto visualmente rico de 30 segundos voltado para consumidores em geral, destacando características principais com diversas filmagens de arquivo da biblioteca de mídia do HeyGen e garantindo acessibilidade com legendas integradas, acompanhado por uma trilha sonora contemporânea e inspiradora.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Vídeo de Lançamento de Produto

Liberte o potencial do seu produto com vídeos de lançamento cativantes. Crie anúncios profissionais e chamativos sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo um roteiro envolvente que conte a história do seu produto. Utilize o recurso de Texto para vídeo do HeyGen para transformar instantaneamente suas palavras em visuais atraentes, estabelecendo a base para sua escrita de roteiro.
2
Step 2
Escolha Elementos Visuais
Selecione de uma rica biblioteca de Modelos e cenas para representar visualmente seu produto. Melhore seu anúncio com animações dinâmicas e gráficos para destacar características e benefícios principais, garantindo um visual polido.
3
Step 3
Aplique Branding e Refinamentos
Personalize seu vídeo com a identidade única da sua marca. Use os controles de Branding para adicionar seu logotipo, cores personalizadas e integrar chamadas para ação essenciais, garantindo consistência de marca e edição eficaz.
4
Step 4
Exporte para Impacto
Finalize seu anúncio de lançamento de produto utilizando redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas. Prepare seu vídeo para uma campanha de marketing de vídeo bem-sucedida em todos os seus canais escolhidos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Confiança com Vídeos de Testemunho de IA

.

Desenvolva vídeos de testemunho impulsionados por IA para construir confiança e credibilidade iniciais para seu novo produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aumentar a criatividade dos meus vídeos de lançamento de produto?

O HeyGen capacita você a criar "vídeos de lançamento de produto" envolventes com "animação" dinâmica e "narrativa" envolvente. Aproveite nossos avatares de IA e diversos modelos para dar vida à sua visão criativa diretamente de um roteiro.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos promocionais profissionais de forma eficiente?

Sim, o HeyGen simplifica a produção de "vídeos promocionais" de alta qualidade, oferecendo uma ampla gama de modelos, personalização de marca e uma biblioteca de mídia integrada. Isso reduz significativamente a necessidade de serviços tradicionais de "empresa de produção de vídeo".

Quais opções de branding o HeyGen oferece para vídeos de produto?

O HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seu "vídeo de produto" esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores. Você também pode adicionar facilmente elementos de "chamada para ação" e legendas profissionais para um "marketing de vídeo" eficaz.

O HeyGen suporta vários formatos para distribuição de vídeos em redes sociais?

Com certeza, o HeyGen permite otimizar seus vídeos para diversas plataformas com redimensionamento de proporção e opções de exportação flexíveis, perfeitos para campanhas de "mídia social". Adicione legendas geradas automaticamente para maximizar o engajamento e alcance em seus esforços de "marketing de vídeo".

