Desbloqueie a Simplicidade: Gerador de Vídeos de Instruções de Produto

Gere instruções claras de produto passo a passo sem esforço. Aproveite avatares poderosos de IA para criar vídeos explicativos envolventes e reduzir tickets de suporte.

Produza um tutorial conciso de 1 minuto sobre o gerador de vídeos de instruções de produto, voltado para novos clientes que não estão familiarizados com softwares complexos, utilizando uma estética visual limpa e uma narração autoritativa gerada por IA para orientação clara. Aproveite o recurso de texto para vídeo do HeyGen para transformar eficientemente a documentação técnica em um guia visual envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos para treinamento de funcionários, direcionado a equipes de L&D que estão integrando novos contratados a softwares internos complexos, apresentando capturas de tela profissionais, destaques de texto na tela e um avatar de IA envolvente para entregar módulos de treinamento técnico. Garanta que os avatares de IA do HeyGen forneçam uma face consistente e amigável para conceitos complexos, melhorando a retenção de aprendizado.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 90 segundos, adaptado para prospectos globais que buscam entender as capacidades do nosso produto em seu idioma nativo, empregando visuais vibrantes do produto em ação juntamente com geração de narração e legendas/supertítulos precisamente sincronizados para múltiplos idiomas. Capitalize a geração de narração e legendas/supertítulos do HeyGen para traduzir efetivamente recursos complexos em um formato acessível para um público internacional diversificado.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos projetado para usuários atuais, destacando as funções principais de uma atualização de software recém-lançada com uma abordagem visual brilhante e estilo tutorial e uma narração natural e amigável gerada por IA. Este vídeo deve aproveitar o recurso de Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa polida, tornando o processo de texto para vídeo perfeito para mostrar melhorias de produto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Instruções de Produto

Crie vídeos instrucionais profissionais sem esforço que simplificam processos complexos para seu público, garantindo clareza e engajamento.

1
Step 1
Cole Suas Instruções
Cole suas instruções de produto ou roteiro diretamente no gerador para converter seu texto em um vídeo dinâmico usando a capacidade de texto para vídeo do roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar visualmente suas instruções e envolver seu público com um apresentador realista.
3
Step 3
Adicione Narrações e Mídia
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional e incorpore mídia relevante da extensa biblioteca para enriquecer suas instruções de produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo instrucional exportando-o no formato de proporção desejado, depois compartilhe-o sem esforço em várias plataformas para alcançar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas de Produto

.

Transforme recursos de produto complexos ou guias de montagem em documentação de vídeo fácil de entender, alimentada por IA, reduzindo consultas de suporte.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?

O HeyGen utiliza avatares avançados de IA e tecnologia de texto para vídeo, permitindo que você transforme roteiros em vídeos envolventes sem esforço. Esta plataforma de IA generativa torna a produção de vídeos profissionais acessível sem habilidades complexas de edição.

Quais opções de personalização estão disponíveis para branding no HeyGen?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para incorporar seu logotipo e cores da marca. Você pode utilizar vários modelos de vídeo e o editor intuitivo de arrastar e soltar para criar vídeos de produto únicos e alinhados à marca.

O HeyGen pode produzir vídeos traduzidos de alta qualidade para audiências globais?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos de alta qualidade, oferecendo opções de exportação como resolução 1080p ou 4K. Com capacidades de tradução instantânea e vídeo multilíngue, o HeyGen ajuda você a alcançar um público global com legendas precisas e narrações naturais.

Como o HeyGen pode ajudar na criação de vídeos eficazes de instruções de produto?

O HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de instruções de produto, permitindo que os usuários produzam rapidamente vídeos explicativos detalhados e vídeos de demonstração de produto. Sua interface amigável e recursos robustos de edição de vídeo simplificam a criação de conteúdo informativo para suporte ao cliente ou treinamento de funcionários.

