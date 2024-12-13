Desbloqueie a Simplicidade: Gerador de Vídeos de Instruções de Produto
Gere instruções claras de produto passo a passo sem esforço. Aproveite avatares poderosos de IA para criar vídeos explicativos envolventes e reduzir tickets de suporte.
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos para treinamento de funcionários, direcionado a equipes de L&D que estão integrando novos contratados a softwares internos complexos, apresentando capturas de tela profissionais, destaques de texto na tela e um avatar de IA envolvente para entregar módulos de treinamento técnico. Garanta que os avatares de IA do HeyGen forneçam uma face consistente e amigável para conceitos complexos, melhorando a retenção de aprendizado.
Crie um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 90 segundos, adaptado para prospectos globais que buscam entender as capacidades do nosso produto em seu idioma nativo, empregando visuais vibrantes do produto em ação juntamente com geração de narração e legendas/supertítulos precisamente sincronizados para múltiplos idiomas. Capitalize a geração de narração e legendas/supertítulos do HeyGen para traduzir efetivamente recursos complexos em um formato acessível para um público internacional diversificado.
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos projetado para usuários atuais, destacando as funções principais de uma atualização de software recém-lançada com uma abordagem visual brilhante e estilo tutorial e uma narração natural e amigável gerada por IA. Este vídeo deve aproveitar o recurso de Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa polida, tornando o processo de texto para vídeo perfeito para mostrar melhorias de produto.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Aumente o Engajamento no Treinamento de Produto.
Utilize IA para criar vídeos dinâmicos de instruções de produto que melhoram o engajamento do usuário e a retenção de conhecimento para seus produtos.
Desenvolva Tutoriais Abrangentes de Produto.
Gere facilmente uma biblioteca de vídeos detalhados de instruções de produto passo a passo para uma integração e orientação eficazes do usuário.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?
O HeyGen utiliza avatares avançados de IA e tecnologia de texto para vídeo, permitindo que você transforme roteiros em vídeos envolventes sem esforço. Esta plataforma de IA generativa torna a produção de vídeos profissionais acessível sem habilidades complexas de edição.
Quais opções de personalização estão disponíveis para branding no HeyGen?
O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para incorporar seu logotipo e cores da marca. Você pode utilizar vários modelos de vídeo e o editor intuitivo de arrastar e soltar para criar vídeos de produto únicos e alinhados à marca.
O HeyGen pode produzir vídeos traduzidos de alta qualidade para audiências globais?
Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos de alta qualidade, oferecendo opções de exportação como resolução 1080p ou 4K. Com capacidades de tradução instantânea e vídeo multilíngue, o HeyGen ajuda você a alcançar um público global com legendas precisas e narrações naturais.
Como o HeyGen pode ajudar na criação de vídeos eficazes de instruções de produto?
O HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de instruções de produto, permitindo que os usuários produzam rapidamente vídeos explicativos detalhados e vídeos de demonstração de produto. Sua interface amigável e recursos robustos de edição de vídeo simplificam a criação de conteúdo informativo para suporte ao cliente ou treinamento de funcionários.