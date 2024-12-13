Criador de Vídeos de Insights de Produto: Transforme Dados em Histórias

Transforme dados complexos de produtos em vídeos envolventes sem esforço com nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, economizando seu tempo valioso.

Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a gerentes de produto técnicos, demonstrando como os geradores de vídeo AI da HeyGen simplificam a criação de visões gerais complexas de produtos. Utilize um avatar AI com uma narração AI calma e autoritária, apresentando explicações detalhadas de recursos e especificações técnicas em um estilo visual limpo e profissional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um tutorial técnico de 2 minutos para desenvolvedores de software explorando possibilidades de integração com a plataforma AI da HeyGen. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e claro, passo a passo, usando texto-para-vídeo a partir de roteiro para explicar funcionalidades de API e fluxos de trabalho técnicos, complementado por narrações AI precisas e mídia relevante da biblioteca de mídia para ilustrar conceitos complexos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio de 45 segundos para equipes de DevOps, destacando novos lançamentos de recursos com o criador de vídeos de insights de produto da HeyGen. O estilo visual deve ser envolvente e dinâmico, incorporando elementos pesados de infográficos e uma trilha sonora animada, aproveitando modelos e cenas existentes para montar rapidamente o vídeo, completo com legendas claras para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 1 minuto para chefes de departamento de TI avaliando ferramentas empresariais, focando em como a HeyGen ajuda a escalar a criação de vídeos. Empregue uma apresentação visual autoritária, de alta fidelidade e polida com uma voz AI profissional, demonstrando a facilidade de adaptar conteúdo em várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações, e incorporando mídia diversa do suporte de estoque para aprimorar a mensagem.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Insights de Produto

Aproveite uma plataforma movida por AI para transformar seus insights de produto em vídeos envolventes sem esforço, simplificando sua comunicação e economizando tempo valioso.

1
Step 1
Elabore Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo seus insights de produto ou descobertas de pesquisa diretamente na plataforma. Utilize nosso recurso de "texto-para-vídeo a partir de roteiro" para estabelecer a base do seu conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz AI
Escolha entre uma variedade de "avatares AI" para representar sua marca ou mensagem. Combine o avatar escolhido com uma voz AI de som natural para transmitir seus insights de forma clara e profissional.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Personalize seu vídeo adicionando mídia relevante de nossa biblioteca ou carregando a sua própria. Aplique "modelos de vídeo" pré-desenhados e integre o logotipo e as cores da sua marca para um visual coeso.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo de Insights
Com um único clique, renderize seu vídeo completo. Nossa plataforma ajuda você a "economizar tempo" automatizando o processo de produção, permitindo que você compartilhe rapidamente seus insights de produto polidos com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Produza vídeos de depoimentos e estudos de caso convincentes para destacar experiências de clientes, construindo confiança e demonstrando o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza AI para geração de vídeos?

A HeyGen é uma plataforma movida por AI que funciona como um avançado gerador de vídeos AI. Ela utiliza avatares AI sofisticados e vozes AI para transformar texto em vídeo a partir de roteiro, criando conteúdo de qualidade profissional com facilidade.

Que tipos de vídeos posso criar usando a plataforma AI da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode atuar como um poderoso criador de vídeos de produtos, gerando vídeos explicativos, vídeos de produtos para eCommerce e conteúdo para redes sociais para diversas necessidades. A plataforma capacita você a escalar a criação de vídeos produzindo uma ampla gama de vídeos envolventes de forma eficiente.

A HeyGen pode personalizar a marca e os formatos de saída dos vídeos?

Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos para garantir que seus vídeos estejam alinhados com sua identidade, incluindo logotipos e cores. Além disso, a plataforma suporta redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas, juntamente com geração avançada de narrações.

A HeyGen oferece ferramentas para colaboração e criação eficiente de roteiros?

A HeyGen é projetada para economizar tempo e melhorar os fluxos de trabalho em equipe com ferramentas colaborativas integradas. Os usuários podem se beneficiar de modelos de vídeo pré-desenhados e recursos que simplificam a elaboração de roteiros, tornando a criação de conteúdo fluida e eficiente.

