Crie uma demonstração técnica de 1 minuto para desenvolvedores e engenheiros, apresentando um novo módulo de software. O estilo visual deve ser limpo, moderno e de alta tecnologia, destacando elementos intrincados de UI/UX, enquanto o áudio apresenta uma narração profissional e informativa gerada por IA através da capacidade de geração de narração do HeyGen, explicando os avanços técnicos. Essa abordagem de "criador de vídeos AI" garante que atualizações complexas sejam comunicadas de forma eficaz e eficiente.

Gerar Vídeo