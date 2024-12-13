Criador de Vídeos de Destaque de Produto: Crie Reels Impressionantes

Crie facilmente vídeos curtos impressionantes para redes sociais usando nosso criador de vídeos AI, completo com geração de narração profissional.

Crie uma demonstração técnica de 1 minuto para desenvolvedores e engenheiros, apresentando um novo módulo de software. O estilo visual deve ser limpo, moderno e de alta tecnologia, destacando elementos intrincados de UI/UX, enquanto o áudio apresenta uma narração profissional e informativa gerada por IA através da capacidade de geração de narração do HeyGen, explicando os avanços técnicos. Essa abordagem de "criador de vídeos AI" garante que atualizações complexas sejam comunicadas de forma eficaz e eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, detalhando os recursos mais recentes de um aplicativo "criador de vídeos de destaque de produtos". O estilo visual deve ser envolvente e dinâmico, semelhante a um tutorial com ênfase clara em texto na tela, e o áudio deve ser amigável e claro, guiando os usuários pelos benefícios. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen e legendas robustas para tornar a informação acessível e visualmente atraente para um público amplo, destacando modelos personalizáveis.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial envolvente de 2 minutos projetado para profissionais de marketing digital, demonstrando como ferramentas avançadas de "IA" podem revolucionar a criação de vídeos. O estilo visual precisa ser profissional e elegante, incorporando visualizações de dados e transições animadas suaves, complementado por uma trilha sonora autoritária e persuasiva com música de fundo empolgante. Aproveite os avatares de IA do HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporção para mostrar a versatilidade e o poder de gerar vídeos AI com um prompt de texto para várias plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma atualização interna concisa de 45 segundos para gerentes de produto, criando especificamente "vídeos de formato curto" para informar as equipes sobre os próximos lançamentos de recursos. O vídeo deve ter um estilo visual energético e direto, com visuais claros e em close do produto em ação. O áudio será direto e objetivo, mantendo uma narrativa envolvente, utilizando o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para montar rapidamente vídeos de destaque impactantes sem precisar de novas filmagens.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Destaque de Produto

Crie facilmente vídeos de destaque de produto cativantes com ferramentas alimentadas por IA, modelos personalizáveis e recursos de edição fáceis para mostrar suas ofertas.

1
Step 1
Carregue Seu Material
Comece carregando suas filmagens e imagens de produto no editor. Aproveite a biblioteca de mídia/estoque integrada ou importe seus próprios clipes para iniciar seu projeto de criador de vídeos de destaque.
2
Step 2
Escolha um Modelo e Personalize
Selecione entre uma variedade de modelos personalizáveis projetados para vídeos curtos dinâmicos. Aprimore ainda mais seu vídeo utilizando a geração de narração do HeyGen para adicionar uma narração envolvente.
3
Step 3
Aplique Branding e Finalize
Integre a identidade da sua marca usando os controles de branding do HeyGen para adicionar logotipos e esquemas de cores específicos. Use as ferramentas de edição de vídeo para cortar clipes, organizar cenas e garantir que seu vídeo flua perfeitamente.
4
Step 4
Exporte para Compartilhamento Multi-Plataforma
Uma vez que seu vídeo de destaque de produto esteja perfeito, exporte-o com o recurso de redimensionamento e exportação de proporção do HeyGen para plataformas como redes sociais e YouTube Shorts. Seu vídeo curto envolvente está agora pronto para impressionar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de destaque dinâmicos, demonstrando efetivamente o valor do produto e construindo confiança.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos AI?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos AI permitindo que os usuários gerem vídeos AI com um prompt de texto, transformando roteiros em vídeos curtos envolventes. Suas ferramentas de IA, incluindo narrações de IA e legendas animadas, agilizam todo o processo de produção para vídeos de destaque de alta qualidade.

Quais ferramentas de edição de vídeo o HeyGen oferece para vídeos de destaque?

O HeyGen oferece capacidades robustas de edição de vídeo para refinar seus vídeos de destaque, como opções para cortar clipes e adicionar modelos personalizáveis. Os usuários podem facilmente aprimorar sua experiência com o criador de vídeos de destaque de produto com controle abrangente sobre seu conteúdo de vídeo.

O HeyGen pode otimizar vídeos de formato curto para várias plataformas de mídia social?

Sim, o HeyGen oferece Redimensionamento Multi-Plataforma, permitindo que você ajuste facilmente seus vídeos de formato curto para diferentes requisitos de mídia social, incluindo YouTube Shorts. Isso garante que seus vídeos de destaque mantenham qualidade e proporção ideais em todos os seus canais.

É possível gerar vídeos AI a partir de um prompt de texto usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para gerar vídeos AI diretamente de um prompt de texto, permitindo a criação de texto para vídeo sem edição de vídeo complexa. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen produzirá um vídeo de destaque envolvente com narrações de IA e legendas.

