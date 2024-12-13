Gerador de Vídeos de Recursos de Produto: Rápido, Fácil, Potencializado por AI

Crie vídeos de produto impressionantes com facilidade. Aproveite o Texto para vídeo a partir de roteiro para transformar ideias em histórias visuais cativantes.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto polido de 45 segundos, projetado para profissionais de marketing e marcas de e-commerce, destacando os aspectos mais inovadores do seu produto. Utilize "Avatares AI" fotorrealistas para apresentar os recursos, impulsionados por conteúdo conciso e gerado automaticamente a partir de "Texto para vídeo a partir de roteiro", entregando um estilo narrativo altamente profissional e envolvente para um Gerador de Vídeo de Produto AI.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma vitrine dinâmica de 60 segundos do gerador de recursos de produto para agências criativas e designers independentes, demonstrando as capacidades incomparáveis de personalização da plataforma. A narrativa visualmente rica deve misturar elementos únicos da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen com gráficos personalizados, criando um estilo visual distinto que valoriza a identidade de marca individual por meio de ampla personalização.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de produto informativo de 30 segundos para startups de tecnologia e empresas B2B, introduzindo novos recursos, garantindo que cada detalhe seja claro e acessível em todas as plataformas. Este vídeo conciso deve empregar "Legendas/legendas" precisas para compreensão universal e aproveitar "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para adaptar o conteúdo de forma perfeita para vários canais online, apresentando um tom direto e educacional para garantir que seus vídeos de produto alcancem um público mais amplo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Recursos de Produto

Crie facilmente vídeos de produto envolventes que destacam seus recursos, atraem clientes e aumentam sua presença online com nossas ferramentas potencializadas por AI.

1
Step 1
Crie Seu Projeto com um Modelo
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo" projetados para destacar recursos de produto. Nossa interface intuitiva torna o início do seu vídeo simples e rápido.
2
Step 2
Adicione Sua História de Produto
Cole a descrição do seu produto ou lista de recursos. Nossa plataforma pode usar "roteiros gerados automaticamente por AI" e narrações para transformar seu texto em uma narração envolvente, economizando seu tempo.
3
Step 3
Selecione e Personalize Seus Visuais
Enriqueça seu vídeo escolhendo um "avatar AI" para apresentar seus recursos. Adicione facilmente seus elementos de marca usando controles de marca como logotipos e cores para manter uma aparência consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez satisfeito, gere seu vídeo final com "resultado fotorrealista". Você pode então exportá-lo em várias proporções, pronto para compartilhar nas redes sociais e plataformas de e-commerce para alcançar seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Recursos de Produto Através de Histórias de Sucesso

Desenvolva depoimentos em vídeo poderosos e estudos de caso para demonstrar o valor real e os benefícios dos recursos do seu produto.

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produto envolventes?

O Gerador de Vídeos de Produto AI da HeyGen capacita você a criar vídeos de produto impressionantes com facilidade. Aproveite os avatares AI e as extensas opções de personalização para produzir um resultado fotorrealista que realmente destaque os recursos do seu produto.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de produto rápido?

A HeyGen oferece um fluxo de criação rápido para gerar vídeos de recursos de produto. Utilize uma ampla gama de modelos de vídeo e um editor de arrastar e soltar para transformar rapidamente seus roteiros em vídeos de produto polidos e profissionais.

A HeyGen usa AI para aprimorar a criação de vídeos de produto?

Sim, a HeyGen utiliza AI avançada para otimizar seu processo de criação de vídeos de produto. Nossa plataforma inclui avatares AI, roteiros gerados automaticamente por AI e narrações realistas, garantindo uma produção de alta qualidade e eficiente.

Posso personalizar os vídeos de produto da HeyGen para diferentes plataformas?

Absolutamente, a HeyGen permite ampla personalização para seus vídeos de demonstração de produto, tornando-os perfeitos para plataformas de redes sociais e e-commerce. Você pode aplicar controles de marca e ajustar facilmente as proporções para atender a diversos requisitos de exibição.

