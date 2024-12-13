Crie um vídeo introdutório de 1 minuto para novos usuários de tecnologia, mostrando como o HeyGen simplifica a criação de vídeos. O estilo visual deve ser limpo e moderno, focando nos destaques da interface, acompanhado por uma narração animada e profissional em AI. Enfatize a facilidade de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro, posicionando o HeyGen como o principal gerador de vídeos explicativos em AI.

Gerar Vídeo