O Melhor Gerador de Vídeos Explicativos de Produto para Suas Necessidades

Crie facilmente vídeos explicativos profissionais usando nosso editor intuitivo de arrastar e soltar, perfeito para simplificar ideias complexas.

Para desenvolvedores de software e gerentes de TI que buscam visões técnicas rápidas, produza um vídeo de 1 minuto demonstrando o HeyGen como um "gerador de vídeos explicativos por IA". O estilo visual deve ser limpo, com capturas de tela dinâmicas e animações mínimas, complementado por uma narração precisa e profissional de IA. Destaque a eficiência de converter roteiros complexos em vídeos polidos usando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de produto de 90 segundos voltado para gerentes de produto e equipes de marketing, demonstrando como é simples gerar conteúdo atraente para lançamentos de novos recursos. O vídeo deve ter uma estética visual moderna e envolvente, com cores vibrantes e transições suaves, acompanhado por uma voz de IA animada e amigável. Enfatize como o HeyGen simplifica o processo com seus "Modelos e cenas" e amplo "Suporte a biblioteca de mídia/estoque" para criar rapidamente uma saída de "gerador de vídeo explicativo de produto".
Prompt de Exemplo 2
Treinadores técnicos e especialistas em suporte podem simplificar processos de sistema complexos com um vídeo de treinamento de 2 minutos projetado usando o HeyGen. Esta solução de "plataforma de vídeo por IA" deve empregar um estilo visual ilustrativo, passo a passo, com anotações claras na tela, apresentando um avatar de IA calmo e autoritário. Utilize os "Avatares de IA" e "Legendas" do HeyGen para garantir que conceitos complexos sejam facilmente digeríveis, transmitindo informações de forma eficaz e reforçando a compreensão para os usuários finais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma peça de comunicação interna de 45 segundos para gerentes de RH e equipes de comunicação interna, anunciando uma nova política da empresa ou atualização de sistema. O vídeo deve exibir um estilo visual profissional e conciso com branding corporativo, impulsionado por uma "Geração de narração" semelhante à humana que garante clareza e engajamento. Demonstre como o HeyGen facilita a criação rápida e exportação de arquivos de vídeo "MP4" prontos para várias plataformas internas usando seu recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Explicativos de Produto

Transforme rapidamente seus conceitos de produto em vídeos explicativos envolventes com ferramentas alimentadas por IA, tornando ideias complexas simples para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando a mensagem do seu produto. Nossa IA analisa seu texto para gerar cenas iniciais, aproveitando a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para delinear a narrativa central do seu vídeo explicativo e simplificar ideias.
2
Step 2
Selecione Visuais e Voz
Selecione de uma biblioteca de modelos de vídeos explicativos para construir rapidamente seu vídeo. Personalize cenas e adicione avatares de IA para apresentar sua mensagem, melhorando o apelo visual e o engajamento do seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Mídia e Legendas
Enriqueça seu vídeo adicionando fotos e vídeos de estoque, animações e outros elementos visuais de nossa biblioteca de mídia. Inclua legendas para aumentar a acessibilidade e garantir que sua mensagem seja clara para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Renderize seu vídeo explicativo de produto finalizado como um vídeo MP4. Utilize o redimensionamento de proporção para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo que esteja pronto para mídias sociais ou seu site, alcançando um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Explicadores de Histórias de Sucesso de Clientes

.

Mostre o impacto do seu produto criando vídeos de IA envolventes que destacam histórias de sucesso de clientes e constroem confiança.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de um vídeo explicativo por IA?

O HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos explicativos por IA, permitindo que os usuários transformem roteiros de texto em vídeos profissionais com facilidade. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar simplifica todo o processo, tornando a produção de vídeos complexos acessível para simplificar ideias em conteúdo envolvente. Esta robusta plataforma de vídeo por IA garante uma saída eficiente e de alta qualidade.

O HeyGen pode personalizar avatares de IA e narrações para meus vídeos explicativos?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização para avatares de IA, incluindo estilo e expressões, para corresponder à sua marca específica. Você também pode selecionar entre uma ampla gama de narrações de IA em vários idiomas e sotaques, garantindo que seus vídeos explicativos ressoem perfeitamente com seu público-alvo.

Quais recursos o HeyGen oferece para melhorar o apelo visual dos vídeos explicativos?

O HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos de vídeos explicativos para iniciar seus projetos, juntamente com uma vasta coleção de fotos e vídeos de estoque para enriquecer seu conteúdo. Você também pode incorporar animações envolventes e garantir acessibilidade com legendas automáticas, tudo gerenciado dentro de sua abrangente biblioteca de mídia.

Quais opções de exportação estão disponíveis para vídeos explicativos do HeyGen?

O HeyGen permite que você baixe seus vídeos explicativos finalizados em formato de vídeo MP4 de alta qualidade, adequado para várias plataformas. Você também pode utilizar o redimensionamento de proporção para otimizar seu vídeo para diferentes usos, incluindo compartilhamento perfeito em canais de mídia social.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo