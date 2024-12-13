Para desenvolvedores de software e gerentes de TI que buscam visões técnicas rápidas, produza um vídeo de 1 minuto demonstrando o HeyGen como um "gerador de vídeos explicativos por IA". O estilo visual deve ser limpo, com capturas de tela dinâmicas e animações mínimas, complementado por uma narração precisa e profissional de IA. Destaque a eficiência de converter roteiros complexos em vídeos polidos usando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen.

