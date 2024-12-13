Criador de Promoções Explicativas de Produto: Crie Vídeos Incríveis Rapidamente

Aumente o engajamento com vídeos explicativos e promoções impressionantes, impulsionados por avatares AI realistas.

Crie um anúncio promocional de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como é fácil criar um vídeo explicativo de produto profissional usando os modelos e cenas fáceis de usar do HeyGen e a geração de narração para um áudio polido. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e moderno com gráficos contemporâneos e uma narração amigável em AI para transmitir facilidade e eficiência.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, destacando o poder do HeyGen em produzir vídeos promocionais envolventes que capturam a atenção. Utilize visuais vibrantes, cortes rápidos e um avatar AI energético para transmitir as mensagens principais, complementado por uma rica biblioteca de mídia/estoque para aumentar o impacto e a criatividade da narrativa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de produto sofisticado de 60 segundos projetado para startups de tecnologia que buscam alcançar mercados globais, demonstrando como o HeyGen facilita a acessibilidade universal. O vídeo deve adotar um design minimalista com texto claro na tela, aproveitando diversos avatares AI para representação e legendas automáticas para garantir ampla compreensão e impacto para seus vídeos explicativos de produto.
Prompt de Exemplo 3
Gere um anúncio de mídia social de 30 segundos em ritmo acelerado, adaptado para gerentes de mídia social, ilustrando como a criação de vídeos impactantes pode ser alcançada rapidamente com o HeyGen. Empregue uma estética visual moderna e voltada para dispositivos móveis com música de fundo energética, mostrando a eficiência da conversão de texto em vídeo a partir da geração de roteiro e a flexibilidade de redimensionamento e exportação de proporções para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Promoções Explicativas de Produto

Crie facilmente vídeos explicativos e promocionais de produto envolventes com ferramentas impulsionadas por AI, transformando suas ideias em conteúdo profissional.

1
Step 1
Escolha Sua Base de Vídeo
Comece rapidamente selecionando de nossa coleção diversificada de modelos profissionais ou transforme seu roteiro diretamente em cenas de vídeo.
2
Step 2
Gere uma Narração Envolvente
Enriqueça seu vídeo com narrações AI de som natural ou utilize avatares AI para apresentar sua explicação de produto de forma clara.
3
Step 3
Integre a Identidade da Sua Marca
Personalize seu vídeo incorporando seus elementos específicos de marca, garantindo consistência com o estilo visual da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Finalize sua promoção explicativa exportando-a em formato MP4 de alta qualidade, pronta para qualquer plataforma ou público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Produtos

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos dinâmicos com AI, construindo confiança e demonstrando o valor real do seu produto para potenciais compradores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de produto e promoções?

O HeyGen simplifica o processo de se tornar um "criador de promoções explicativas de produto" ao oferecer uma plataforma robusta de "criação de vídeos". Ele permite que os usuários gerem rapidamente "vídeos explicativos" e "vídeos de demonstração de produto" envolventes com "avatares AI" e "narrações AI", mesmo a partir de uma simples entrada de "escrita de roteiro".

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para aprimorar a produção de vídeos?

O HeyGen fornece uma extensa biblioteca de "modelos", "vídeos de estoque" e "animações" para elevar o conteúdo do seu vídeo. Esses elementos criativos, combinados com poderosos "elementos de marca" e um intuitivo "editor de arrastar e soltar", capacitam você a produzir "vídeos promocionais" de qualidade profissional sem esforço.

Posso personalizar os avatares e narrações AI no HeyGen para os vídeos da minha marca?

Absolutamente, o HeyGen permite uma personalização significativa dos "avatares AI" para alinhar com a estética e a mensagem da sua marca. Você também pode gerar "narrações AI" diversas e naturais diretamente da sua "escrita de roteiro", garantindo que seus "vídeos de produto" mantenham uma voz de marca consistente e profissional.

Quais formatos de saída e aplicações são suportados pelos vídeos gerados pelo HeyGen?

O HeyGen suporta a exportação da sua "criação de vídeo" de alta qualidade em formatos padrão como "MP4", tornando-o altamente versátil para várias plataformas. Isso facilita o compartilhamento dos seus "vídeos explicativos de produto" e "anúncios de vídeo para redes sociais" em todos os seus canais digitais, aprimorando sua "estratégia de marketing" geral.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo