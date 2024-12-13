Gerador de Vídeos Explicativos: Crie Vídeos Envolventes Rapidamente

Crie vídeos animados profissionais sem esforço com narrações em AI e modelos personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, imagine um vídeo explicativo conciso de 45 segundos que destaque brilhantemente a interface amigável de uma nova ferramenta online. Este vídeo deve apresentar visuais brilhantes e convidativos, enfatizando a funcionalidade do editor de arrastar e soltar, acompanhado por uma voz AI amigável e encorajadora gerada através da geração de narração da HeyGen, tornando a criação de vídeos algo sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Um módulo de treinamento detalhado de 90 segundos aguarda os profissionais de RH corporativos, com o objetivo de comunicar efetivamente as políticas atualizadas da empresa. Empregando uma estética profissional e corporativa, o vídeo utilizará diversos avatares AI para transmitir a mensagem, juntamente com uma narração clara e educacional e legendas sincronizadas, impulsionadas pelas robustas capacidades da HeyGen para comunicação interna abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Para capturar a atenção imediata de startups de tecnologia lançando novos recursos, projete uma demonstração de produto impactante de 30 segundos. Este vídeo requer gráficos em movimento dinâmicos e cortes rápidos para uma sensação moderna, integrando o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais envolventes e uma narração AI energética, garantindo opções de exportação e compartilhamento perfeitas em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos

Crie vídeos explicativos de produtos profissionais sem esforço com ferramentas impulsionadas por AI, transformando suas ideias em conteúdo visual envolvente rapidamente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de explicação do produto. Nossa plataforma usa seu texto como base para uma poderosa criação de texto para vídeo, garantindo que sua mensagem seja clara.
2
Step 2
Selecione Visuais e Voz
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares AI e modelos de vídeo profissionais para representar visualmente seu produto. Enriqueça sua mensagem com narrações em AI que ressoem com seu público.
3
Step 3
Personalize e Refine
Personalize seu vídeo explicativo com controles de branding, fontes personalizadas e mídia relevante de nossa biblioteca visual. Adicione legendas e captions para garantir que sua mensagem seja acessível e envolvente para todos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez satisfeito, exporte facilmente seu vídeo explicativo de produto de alta qualidade em vários formatos e proporções. Compartilhe-o em várias plataformas para engajar efetivamente seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Vídeos de Treinamento de Produtos

Melhore o treinamento de produtos criando vídeos dinâmicos impulsionados por AI que aumentam o engajamento e garantem melhor retenção de conhecimento para os usuários.

Perguntas Frequentes

Como a AI da HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos explicativos?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos transformando roteiros em vídeos profissionais usando avatares AI avançados e narrações em AI com som natural. Essa capacidade de criação de texto para vídeo agiliza o processo de produção, tornando-o altamente eficiente para qualquer usuário.

Quais opções de personalização estão disponíveis ao fazer um vídeo explicativo com a HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos explicativos através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar. Você pode utilizar vários modelos de vídeo, integrar o logotipo e as cores da sua marca para consistência e adicionar música para personalizar seu conteúdo de forma eficaz.

Como posso exportar e compartilhar os vídeos explicativos criados com a HeyGen?

A HeyGen fornece opções robustas de exportação e compartilhamento para seus vídeos profissionais, permitindo que você os baixe em várias resoluções e proporções. Você pode facilmente exportar seus vídeos explicativos finalizados para distribuição em várias plataformas.

A HeyGen suporta múltiplos idiomas e fornece legendas para vídeos explicativos?

Sim, a HeyGen suporta múltiplos idiomas para narrações em AI, permitindo que você crie conteúdo localizado para um público global. Além disso, a HeyGen gera automaticamente legendas e captions para seus vídeos explicativos, aumentando a acessibilidade e o alcance.

