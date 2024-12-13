Gerador de Vídeos Educativos de Produto: Crie Tutoriais Envolventes Mais Rápido

Gere vídeos de treinamento e integração de produtos envolventes rapidamente. Nosso gerador de vídeos com IA transforma instantaneamente texto em tutoriais envolventes com poderoso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro.

Imagine criar um vídeo educativo de produto de 30 segundos em minutos, direcionado a proprietários de pequenas empresas ocupados que precisam entender rapidamente novos conceitos. Com um estilo visual moderno e animado e uma narração clara e amigável gerada por IA, este vídeo mostrará como é simples converter seu roteiro em uma apresentação dinâmica usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen e avatares de IA realistas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Eleve seu conteúdo de e-learning com um vídeo educativo profissional de 45 segundos, especificamente projetado para criadores de cursos online. Este tutorial conciso, empregando um estilo visual limpo e uma narração autoritária de IA, demonstra efetivamente um recurso complexo do seu produto, aproveitando os diversos modelos e cenas do HeyGen para simplificar a produção.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo vibrante de 60 segundos com uma abordagem de narrativa dinâmica, perfeito para equipes de marketing que apresentam uma nova atualização de software. Esta peça envolvente, com visuais ricos da biblioteca de mídia e aprimorada com legendas claras, desmembrará os principais benefícios em um formato de fácil compreensão para gerentes de produto, garantindo máxima compreensão.
Prompt de Exemplo 3
Liberte o poder da criação de vídeos com IA projetando um vídeo educativo de produto elegante e futurista de 30 segundos, voltado para inovadores tecnológicos e primeiros adotantes. Com uma trilha sonora energética e avatares de IA personalizáveis, esta visão geral rápida ilustra como você pode adaptar seu conteúdo para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos Educativos de Produto

Transforme rapidamente seu conhecimento de produto em vídeos educativos envolventes com ferramentas potentes de IA, simplificando a criação de conteúdo para treinamentos e integrações impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando sua explicação de produto ou material de treinamento no editor. Nossa tecnologia avançada de texto para vídeo converterá seu roteiro em cenas dinâmicas.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para ser o rosto do seu vídeo educativo, garantindo uma entrega profissional e envolvente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Aprimore a clareza incorporando seus ativos de marca e gerando automaticamente legendas e subtítulos com IA para acessibilidade e compreensão do espectador.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Finalize seu vídeo educativo de produto e exporte-o em vários formatos de proporção e resoluções, pronto para compartilhamento sem interrupções e aprendizado impactante.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Tutoriais Rápidos de Produto

.

Crie rapidamente clipes de vídeo concisos e envolventes e tutoriais para redes sociais, ideais para atualizações rápidas de produtos e explicações de recursos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar roteiros em vídeos de IA de alta qualidade?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos com IA que transforma seus roteiros diretamente em vídeos envolventes. Nossa funcionalidade de texto para vídeo utiliza IA para simplificar seu processo criativo, permitindo que você produza conteúdo de alta qualidade de forma rápida e eficiente.

Posso usar avatares de IA para personalizar meus vídeos educativos com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você incorpore avatares de IA realistas em seus vídeos educativos de produto. Esses avatares de IA podem transmitir sua mensagem com um toque humano, tornando seu conteúdo educativo animado mais envolvente e impactante.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para personalizar conteúdo de vídeo?

HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas criativas, incluindo diversos modelos de vídeo e controles avançados de branding, para personalizar totalmente seu conteúdo de vídeo. Você pode facilmente ajustar cores, adicionar logotipos e utilizar nossa biblioteca de mídia para aprimorar sua criação de vídeo com IA.

Como o HeyGen apoia diversas necessidades de narração e legendas para educação de produto?

HeyGen integra um robusto gerador de narração com IA, permitindo que você selecione entre uma ampla gama de vozes para combinar perfeitamente com seu vídeo educativo. Além disso, nossa plataforma gera legendas e subtítulos com IA, garantindo que seu vídeo educativo de produto seja acessível a um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo