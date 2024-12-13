Crie Rápido Vídeos de Educação de Produto Envolventes

Crie facilmente vídeos de treinamento e tutoriais de produto envolventes que aumentam a compreensão do usuário. Transforme seus roteiros em visuais atraentes com a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo tutorial" focado de 45 segundos demonstrando uma "funcionalidade chave do produto" para usuários existentes ansiosos para desbloquear recursos avançados. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual direta e tutorial, incorporando gravações de tela e texto claro na tela, apoiado por uma narração articulada. Utilize a geração de Voz da HeyGen e Legendas para garantir clareza e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um "vídeo tutorial" conciso de 30 segundos oferecendo dicas rápidas para pontos comuns de dor do cliente, servindo como um "vídeo de educação do cliente" dinâmico. A estética visual deve ser rápida e envolvente, empregando gráficos em movimento para destacar ações chave, acompanhados por música de fundo energética. Empregue os diversos Modelos & cenas da HeyGen e suporte de biblioteca de mídia/estoque para montar rapidamente visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um "Vídeo de Treinamento de Produto" abrangente de 90 segundos detalhando atualizações recentes e funcionalidades avançadas para usuários engajados e usuários avançados, funcionando como uma "visão geral técnica do produto" sucinta. Apresente isso com um estilo visual profissional e elegante, misturando elementos animados com avatares de IA realistas para uma sensação sofisticada, tudo narrado com tons confiantes e autoritários. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de script para criar eficientemente a narração detalhada e redimensionamento & exportações de proporção de aspecto para distribuição em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Vídeo de Educação de Produto

Aprenda a criar vídeos de educação de produto atraentes de forma rápida e eficiente para guiar seus clientes e aumentar a compreensão.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar
Comece delineando as funcionalidades e benefícios do seu produto em um roteiro claro. Em seguida, escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para servir como seu apresentador na tela, trazendo seu vídeo de educação de produto à vida com um toque humano. Esta configuração inicial garante uma base profissional e envolvente.
2
Step 2
Adicione Visuais e Personalize a Marca
Enriqueça seu passeio pelo produto com visuais envolventes. Utilize os modelos e a biblioteca de mídia da HeyGen, e aplique seus controles de marca específicos (como logotipos e cores) para garantir consistência e reforçar a identidade da sua marca ao longo do seu passeio pelo produto.
3
Step 3
Selecione Narrações e Gere Legendas
Gere narrações com som natural usando capacidades avançadas de geração de voz. Simultaneamente, gere automaticamente legendas e subtítulos precisos para tornar seus vídeos tutoriais acessíveis e compreensíveis para todos os espectadores, melhorando a compreensão e o alcance.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Produto Final
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos e resoluções. Utilize o redimensionamento & exportações de proporção de aspecto para garantir que seus vídeos de integração estejam perfeitamente otimizados para qualquer plataforma ou dispositivo, prontos para distribuição imediata para novos usuários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Demonstrações Rápidas de Produto & Atualizações

Crie rapidamente vídeos curtos de demonstração de produto envolventes e clipes de anúncio de funcionalidades para redes sociais e educação rápida do cliente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode agilizar a criação de vídeos de educação de produto?

A HeyGen capacita equipes a gerar rapidamente "vídeos de educação de produto" e "vídeos de treinamento de produto" envolventes usando avatares de IA e funcionalidade de texto-para-vídeo. Isso simplifica o processo de criação de "vídeos tutoriais" e "vídeos de integração" abrangentes para clientes e novos membros da equipe de forma eficiente.

A HeyGen pode simplificar o desenvolvimento de vídeos de treinamento de produto?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente o desenvolvimento de "vídeos de treinamento de produto". Os usuários podem aproveitar "modelos" personalizados, "narrações" e "legendas" para criar conteúdo "instrucional" consistente e eficaz, tornando "vídeos de integração" mais eficientes para novos usuários ou funcionários.

Qual é o papel da HeyGen na criação de vídeos de demonstração de produto eficazes?

A HeyGen é crucial para a criação de vídeos de "demonstração de produto" atraentes. Ao combinar "avatares de IA" com "gravações de tela" dinâmicas e "texto na tela" claro, a HeyGen permite que as empresas mostrem "funcionalidades do produto" e "passeios pelo produto" de forma clara e envolvente.

A HeyGen oferece suporte à marcação para vídeos de educação do cliente?

Absolutamente. A HeyGen fornece controles de "marca" robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em todos os "vídeos de educação do cliente". Isso garante que seus "vídeos tutoriais" e "animações explicativas" mantenham uma identidade de marca consistente, aprimorando o visual profissional do seu "conteúdo de marketing".

