Crie um vídeo conciso de 1 minuto direcionado a gerentes de produto e desenvolvedores antenados em tecnologia, mostrando como uma plataforma de criação de vídeos com IA simplifica explicações complexas de software com um estilo visual moderno e elegante e narração profissional gerada por IA, aproveitando a robusta geração de narração da HeyGen para uma narração cristalina.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos de demonstração de produto para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, destacando a facilidade de criar vídeos de demonstração de produtos envolventes usando um estilo visual e de áudio amigável e envolvente, utilizando especificamente os diversos modelos e cenas da HeyGen para impulsionar seu processo criativo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo detalhado de 1 minuto e 30 segundos de geração de demonstração de produto voltado para equipes de vendas empresariais e treinadores corporativos, ilustrando recursos avançados com uma estética polida e profissional, apresentando diversos avatares de IA para apresentar informações complexas de forma clara, impulsionado pelos avatares realistas de IA da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial rápido de 30 segundos de criação de vídeo de produto para criadores de conteúdo e educadores online, demonstrando a rápida criação de conteúdo com um estilo visual dinâmico e conciso e música de fundo animada, transformando texto em vídeo a partir de um roteiro de forma fácil usando as capacidades da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Demonstração de Produto

Crie vídeos de demonstração de produtos impressionantes que mostram suas ofertas com o poder da IA, engajando seu público do início ao fim.

1
Step 1
Crie Sua Demonstração de Produto
Comece a criar sua demonstração de produto. Você pode gravar sua tela diretamente ou inserir seu roteiro para aproveitar o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para uma criação sem esforço, servindo como seu gerador de demonstração de produto.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais
Aprimore o apelo visual do seu demo selecionando de uma rica biblioteca de Modelos e Cenas profissionais. Personalize-os para alinhar perfeitamente com a estética da sua marca, utilizando modelos de vídeo profissionais.
3
Step 3
Adicione Narração Envolvente
Dê vida à explicação do seu produto utilizando a geração de Narração da HeyGen para adicionar uma narração clara e envolvente gerada por IA, garantindo que sua mensagem seja ouvida com precisão.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize sua demonstração de produto usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações para preparar seus vídeos de produtos de alta qualidade para qualquer plataforma, garantindo amplo alcance e impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Ilustre o Valor do Produto em Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos impactantes com IA que mostram o valor do seu produto através de narrativas de sucesso de clientes, construindo confiança e demonstrando benefícios.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com IA?

A HeyGen é uma plataforma avançada de criação de vídeos com IA projetada para simplificar a produção de vídeos. Ela permite que os usuários transformem texto em vídeos de produtos profissionais de forma fácil, usando seu gerador de vídeos com IA e aproveitando avatares de IA realistas.

A HeyGen pode ser usada como um gerador eficaz de demonstração de produtos?

Com certeza. A HeyGen funciona como um poderoso Criador de Demos com IA, permitindo que você produza vídeos de demonstração de produtos e vídeos explicativos envolventes. É um gerador de demonstração de produtos abrangente para mostrar recursos e engajar seu público.

Que tipo de personalização a HeyGen oferece para branding e estilo de vídeo?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de produtos. Você pode utilizar uma variedade de modelos de vídeo, aplicar controles de branding para seu logotipo e cores, e refinar seu conteúdo com o editor intuitivo de arrastar e soltar dentro de seu editor de vídeo embutido.

A HeyGen inclui opções para narração e voz gerada por IA?

Sim, a HeyGen suporta capacidades sofisticadas de narração gerada por IA, permitindo que você gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro. Este recurso melhora significativamente os projetos de texto para vídeo, garantindo que seus vídeos de produtos tenham uma narração clara e envolvente.

