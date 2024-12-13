Ferramenta de Vídeo de Demonstração de Produto: Crie Demonstrações Envolventes Facilmente

Produza demonstrações de produtos de alta qualidade que convertem. Nossa ferramenta combina edição avançada com modelos dinâmicos e cenas para resultados profissionais.

629/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de vendas B2B e líderes de marketing, produza um vídeo dinâmico de 90 segundos mostrando como criar demonstrações de produtos interativas de forma rápida e eficaz usando modelos de vídeo. O estilo visual será envolvente, apresentando cortes rápidos entre diferentes opções de modelos e exemplos de elementos interativos, com uma trilha sonora profissional e animada. Utilize a conversão de texto para vídeo a partir de um roteiro para transmitir de forma eficiente a proposta de valor e os principais recursos da plataforma, aproveitando vários modelos e cenas para destacar a versatilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional conciso de 45 segundos para especialistas em suporte ao cliente e treinadores internos sobre como gerar gravações de tela eficazes para solução de problemas ou documentação de processos. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e passo a passo, destacando elementos da interface do usuário com anotações simples. Uma geração de narração amigável e informativa guiará o espectador, garantindo clareza, enquanto legendas proeminentes fornecem acessibilidade e reforçam as instruções principais, tornando processos técnicos complexos facilmente compreensíveis.
Prompt de Exemplo 3
Como seu criador de vídeos de demonstração de produtos pode se adaptar a diversas plataformas? Desenvolva um vídeo promocional de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo, enfatizando o poder do redimensionamento de proporção e exportações para mídias sociais e web. O estilo visual deve ser elegante e moderno, transicionando fluidamente entre várias proporções (por exemplo, quadrado para Instagram, widescreen para YouTube) enquanto mantém a alta qualidade de vídeo. Um avatar de IA profissional apresentará o recurso, demonstrando sua facilidade de uso e impacto na estratégia de conteúdo multiplataforma.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam as Ferramentas de Vídeo de Demonstração de Produto

Crie facilmente demonstrações de produtos envolventes que mostram claramente seus recursos e envolvem seu público, transformando ideias complexas em vídeos claros e profissionais.

1
Step 1
Grave Sua Demonstração
Capture seu produto em ação usando o gravador de tela. Destaque recursos e fluxos de trabalho importantes de forma contínua, garantindo que cada detalhe importante seja mostrado com clareza.
2
Step 2
Gere Narração
Aprimore sua demonstração com uma narração clara. Utilize capacidades de narração de IA para adicionar vozes profissionais e realistas que guiam os espectadores pelas funcionalidades do seu produto sem esforço.
3
Step 3
Aplique Branding
Personalize seu vídeo adicionando elementos de marca personalizados, como logotipos, cores e fontes. Mantenha uma aparência consistente e profissional que esteja alinhada com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Compartilhe Seu Vídeo
Distribua sua demonstração de produto em alta resolução com facilidade. Gere links compartilháveis ou exporte em vários formatos para alcançar seu público-alvo em diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o treinamento de produtos com vídeo de IA

.

Melhore a integração de produtos e o treinamento de usuários com demonstrações de vídeo envolventes e impulsionadas por IA, aumentando a compreensão e a retenção.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de demonstração de produto?

O HeyGen serve como uma poderosa ferramenta de vídeo de demonstração de produto, permitindo que você crie vídeos de demonstração envolventes combinando avatares de IA com gravações de tela perfeitas. Isso possibilita a geração de vídeos em alta resolução diretamente de um roteiro, aprimorando suas apresentações.

O HeyGen oferece ferramentas de edição avançadas e narração de IA para demonstrações de produtos?

Sim, o HeyGen fornece robustas ferramentas de edição avançada dentro de seu editor de arrastar e soltar, juntamente com sofisticadas capacidades de narração de IA e geração de narração. Você também pode adicionar facilmente legendas para refinar seus vídeos de demonstração de produto para máxima clareza e acessibilidade.

Quais opções de personalização estão disponíveis para personalizar meus vídeos de demonstração de produto no HeyGen?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização de marca para personalizar seus vídeos de demonstração de produto. Você pode aproveitar uma variedade de modelos de vídeo e controles de marca (logotipo, cores) para manter uma identidade de marca consistente em todo o seu conteúdo.

Posso compartilhar e exportar facilmente meus vídeos de demonstração de produto criados com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen facilita a exportação de seus vídeos de demonstração de produto em alta resolução em vários redimensionamentos e exportações de proporção. Você também pode gerar links compartilháveis ou utilizar integrações potenciais para distribuir seu conteúdo de forma contínua em diferentes plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo