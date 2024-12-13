Criador de Vídeos de Demonstração de Produtos: Faça Demonstrações que Convertem

Produza demonstrações de produtos impressionantes instantaneamente com poderosos recursos de Texto para vídeo e Personalização de Marca para máximo impacto.

Produza um vídeo de 60 segundos para profissionais de marketing ocupados, mostrando como o criador de vídeos de demonstração de produtos da HeyGen simplifica a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando gravações de tela dinâmicas com uma narração envolvente e clara. Destaque a eficiência de gerar roteiros com avatares de IA para demonstrações rápidas de produtos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, demonstrando a natureza intuitiva de construir demonstrações de produtos. Utilize um estilo visual brilhante e amigável com um tom de áudio entusiástico e de apoio. Mostre como os usuários podem personalizar facilmente sua identidade de marca usando vários Modelos e cenas e um robusto suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para desenvolvedores de software e treinadores técnicos, detalhando o processo de criação de tutoriais de software abrangentes. A apresentação visual deve ser detalhada e precisa, complementada por uma narração calma e especializada. Enfatize a integração perfeita de legendas geradas a partir de um recurso de Texto para vídeo para maior acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 30 segundos voltado para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, ilustrando como otimizar demonstrações de produtos para várias plataformas. Use um estilo visual dinâmico e acelerado com uma trilha sonora moderna e narração energética. Foque na facilidade de usar o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para adaptar vídeos de demonstração em alta resolução para diversos canais de mídia social.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Demonstração de Produtos

Crie facilmente vídeos de demonstração de produtos envolventes que mostram claramente o valor da sua solução e envolvem seu público do início ao fim.

1
Step 1
Grave Suas Interações com o Produto
Utilize o gravador de tela integrado para capturar seu produto em ação, destacando recursos e fluxos de trabalho importantes de forma contínua.
2
Step 2
Adicione Melhorias Profissionais de IA
Aproveite a geração de narração por IA para adicionar uma narração clara e envolvente, garantindo que a história do seu produto seja contada de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Modelos e Cenas Envolventes
Selecione de uma biblioteca de modelos e cenas para estruturar sua demonstração, garantindo um fluxo consistente e visualmente atraente para seus espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Demonstração
Otimize seu vídeo de demonstração para qualquer plataforma utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto antes de exportar, garantindo reprodução perfeita onde quer que seja compartilhado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Demonstre o Valor do Produto com Histórias de Sucesso

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos dinâmicos impulsionados por IA, mostrando efetivamente o uso real do produto e demonstrando benefícios tangíveis para potenciais compradores.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para criar vídeos de demonstração de produtos?

A HeyGen aproveita recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração de texto para vídeo, para simplificar a criação de vídeos de demonstração de produtos envolventes diretamente do seu roteiro. Isso permite a produção eficiente de conteúdo de alta qualidade.

Posso personalizar a marca e a aparência dos meus vídeos de demonstração de produtos com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você aplique sua Personalização de Marca com logotipos e cores, utilize modelos profissionalmente projetados e refine seu vídeo com ferramentas de edição poderosas para corresponder à estética da sua marca.

Quais recursos de áudio e acessibilidade a HeyGen oferece para vídeos de demonstração?

A HeyGen se destaca na geração de narração, oferecendo capacidades de narração por IA para narrar seu conteúdo de demonstração. Ela também gera automaticamente legendas e transcrições, melhorando a acessibilidade e o alcance para diversos públicos.

Como a HeyGen garante que meus vídeos de demonstração de produtos sejam otimizados para diferentes plataformas?

A HeyGen permite que você redimensione facilmente seus vídeos de demonstração para várias proporções de aspecto, garantindo exibição ideal em diferentes plataformas de mídia social e dispositivos. Você pode exportar seus vídeos de alta qualidade, incluindo resolução HD 1080p, prontos para qualquer canal.

