Para desenvolvedores de software, gere um vídeo técnico de 1 minuto demonstrando a rápida criação de um vídeo de demonstração de produto usando o HeyGen. O estilo visual deve ser elegante e didático, complementado por uma narração gerada por IA calma e clara, focando na precisão da geração de texto e narração por IA. Destaque como os avatares de IA do HeyGen podem ser integrados perfeitamente com Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para explicar funcionalidades complexas de código, garantindo que o conteúdo seja envolvente e altamente informativo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo atraente de 45 segundos para profissionais de marketing, mostrando as capacidades de distribuição sem esforço de um criador de vídeos de produto. O estilo visual e de áudio deste vídeo deve ser dinâmico e energético, enfatizando a facilidade de exportação como MP4 para várias plataformas. Deve destacar como o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen garantem uma exibição ideal nas redes sociais, utilizando uma vibrante biblioteca de mídia/apoio de estoque para melhorar a apresentação.
Prompt de Exemplo 2
Pequenos empresários precisam de um vídeo instrutivo conciso de 30 segundos ilustrando como gerar rapidamente um vídeo de demonstração de produto sem experiência prévia em edição. O estilo visual deve ser amigável e encorajador, acompanhado por música de fundo animada e livre de royalties. Esta produção deve destacar de forma proeminente os Modelos e cenas intuitivos do HeyGen, demonstrando como os usuários podem rapidamente adicionar Legendas/legendas para garantir acessibilidade e amplo alcance.
Prompt de Exemplo 3
Direcionado a gerentes de marca, projete um vídeo sofisticado de 1 minuto explorando as opções avançadas de personalização disponíveis em um Gerador de Vídeo de Produto por IA para manter a consistência da marca. Com um estilo visual polido e profissional, acompanhado por uma narração confiante e autoritária, este vídeo demonstrará como os avatares de IA do HeyGen podem ser personalizados para alinhar-se com diretrizes de marca personalizadas. Deve destacar a geração precisa de Narração para uma mensagem consistente e a aplicação de elementos estéticos específicos através de Modelos e cenas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Demonstração de Produto

Crie facilmente vídeos de demonstração de produto profissionais que cativam seu público e explicam o valor do seu produto, tudo impulsionado por ferramentas intuitivas de IA.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou deixe a IA ajudar a gerar seu roteiro inicial para um início rápido do seu vídeo de demonstração de produto.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para adicionar sua marca personalizada, fazer upload de gravações de tela ou integrar diversos elementos de mídia de estoque para personalizar sua demo.
3
Step 3
Aprimore com Narração por IA
Eleve seu vídeo de demonstração de produto com geração profissional de texto e narração por IA, garantindo uma narração clara e envolvente para a explicação do seu produto.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize sua demonstração de produto e exporte como MP4 em alta resolução, pronto para impressionar seu público em qualquer plataforma e mostrar seu produto de forma eficaz.

Destaque o Sucesso do Cliente com Vídeo

Desenvolva vídeos envolventes impulsionados por IA para ilustrar como os clientes usam seu produto com sucesso, reforçando seu valor e confiança.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração de produto?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de demonstração de produto atraentes usando seu editor intuitivo de arrastar e soltar e extensos modelos de vídeo. Você pode facilmente fazer upload de seus ativos, adicionar Avatares de IA e personalizar cada elemento para criar um arquivo MP4 de alta resolução para seu público.

Quais recursos avançados de IA o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de produto?

O HeyGen utiliza geração de texto e narração por IA para criar narrações com som natural em mais de 50 idiomas. Além disso, você pode utilizar Avatares de IA para apresentar seu produto com precisão humana e até mesmo deixar que a IA escreva o roteiro, simplificando seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.

Posso integrar a identidade da minha marca nos vídeos de produto criados com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em cada vídeo de demonstração de produto. Isso garante que seu conteúdo seja consistente e profissionalmente alinhado com a estética da sua marca.

Como posso exportar e compartilhar os vídeos de produto que faço usando o HeyGen?

Uma vez que seu vídeo de produto esteja perfeito com as ferramentas de edição do HeyGen, você pode exportá-lo como um arquivo MP4 de alta resolução. Este formato garante ampla compatibilidade para compartilhamento em plataformas ou incorporação diretamente em seus materiais de marketing e habilitação de vendas.

