Crie um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 45 segundos, projetado para potenciais clientes empresariais, mostrando como um novo recurso SaaS simplifica fluxos de trabalho. O estilo visual deve ser profissional e elegante, com uma narração confiante e animada. Destaque a facilidade de criar demonstrações de produtos envolventes usando os 'avatares de AI' da HeyGen para adicionar um toque humano.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos direcionado a novos usuários de um software complexo, focando em um fluxo de trabalho claro e passo a passo. O estilo visual deve ser limpo e animado, com um tom calmo e instrutivo fornecido pela 'Geração de narração'. Aproveite os 'Templates & scenes' versáteis da HeyGen para simplificar conceitos intrincados de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de demonstração de produto de 30 segundos otimizado para plataformas de mídia social, voltado para proprietários de pequenas empresas que desejam entender rapidamente uma nova ferramenta. O estilo visual deve ser vibrante e dinâmico, com música de fundo em tendência e 'Legendas/captions' claras para garantir uma compreensão rápida. Mostre o principal benefício de usar um poderoso gerador de demonstração de produto.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma demonstração de produto personalizada de 90 segundos para profissionais de nicho B2B, detalhando as funcionalidades avançadas de uma ferramenta específica do setor. O estilo visual deve ser elegante e preciso, com um 'avatar de AI' conhecedor servindo como apresentador para explicar aspectos técnicos. Utilize o recurso 'Texto para vídeo a partir de script' da HeyGen para criação de conteúdo eficiente e garanta uma apresentação de alta qualidade.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Demonstração de Produto

Crie rapidamente vídeos de demonstração de produto cativantes e interativos com ferramentas baseadas em AI, transformando suas narrativas de produto em experiências de storytelling memoráveis.

1
Step 1
Selecione um Ponto de Partida
Escolha entre uma biblioteca de `templates` ou comece do zero para estabelecer a base da sua demonstração de produto. Aproveitar os `Templates & scenes` permite um início rápido e eficiente no seu processo de criação.
2
Step 2
Integre Apresentadores de AI
Enriqueça sua demonstração de produto incorporando `avatares de AI` para narrar e explicar recursos, tornando seu conteúdo dinâmico e envolvente.
3
Step 3
Personalize Elementos Visuais
Torne sua demo `personalizável` aplicando o logo e as cores da sua marca. Organize cenas para um impacto ideal, garantindo que a identidade única do seu produto brilhe através dos `Controles de branding (logo, cores)`.
4
Step 4
Publique Seu Vídeo de Demonstração
Finalize sua criação e `publique & compartilhe a demo` em vários formatos desejados. `Redimensionamento de proporção & exportações` garantem que sua demonstração de produto interativa esteja pronta para qualquer plataforma, capturando a atenção do seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o treinamento de produto e a integração de usuários

Utilize demos de vídeo com tecnologia AI para criar walkthroughs de produto claros e envolventes que melhoram a compreensão e retenção do usuário.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de demonstração de produto?

A HeyGen é um gerador de vídeos de AI projetado para criar vídeos de demonstração de produto envolventes sem esforço. Ela permite transformar seus roteiros em experiências visuais cativantes, aproveitando apresentadores de AI e templates personalizáveis.

Posso usar avatares de AI para apresentar minhas demonstrações de produto?

Com certeza! A HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de AI e apresentadores de AI capazes de articular o valor do seu produto com narrações e expressões realistas. Você pode personalizar a aparência e a voz deles para alinhar perfeitamente com o estilo único da sua marca.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para personalizar demos de produto?

A HeyGen possui um editor fácil de usar, sem necessidade de código, com funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo ampla personalização dos seus vídeos de demonstração de produto. Utilize templates versáteis, integre os visuais da sua marca e adicione narrações profissionais para criar experiências de storytelling memoráveis.

Com que rapidez posso gerar vídeos de demonstração de produto de alta qualidade com a HeyGen?

O poderoso gerador de vídeos de AI da HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos de demonstração de produto, permitindo uma produção rápida sem comprometer a qualidade. Nossa plataforma converte texto em vídeo de forma eficiente com apresentadores de AI e visuais dinâmicos, garantindo resultados profissionais em minutos.

