Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto elegante de 45 segundos especificamente para profissionais de marketing de e-commerce, utilizando os avatares de IA do HeyGen para apresentar as características do produto com uma postura profissional e confiável. A estética visual deve ser limpa e sofisticada, complementada por uma narração clara e articulada, demonstrando como vídeos de produtos com IA podem elevar sua presença online e engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de produto envolvente de 60 segundos voltado para gerentes de produto apresentando novos recursos, empregando as legendas robustas do HeyGen para garantir que cada detalhe seja compreendido. O estilo visual deve ser informativo e dinâmico, incorporando gráficos vibrantes e uma narração confiante e profissional, personalizando efetivamente o vídeo para destacar os aspectos inovadores do produto para um público global.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo rápido de 30 segundos para influenciadores de mídia social promovendo novos produtos, aproveitando os diversos modelos e cenas de vídeo do HeyGen para iniciar rapidamente o conteúdo criativo. Os visuais devem ser atraentes e alinhados às tendências, acompanhados por música popular e animada, garantindo uma experiência de criação de vídeo de produto de alto impacto para gerar buzz e impulsionar conversões em várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Conceituais de Produto

Traga rapidamente seus conceitos de produto à vida com a criação de vídeos impulsionada por IA. Crie narrativas envolventes e visuais atraentes para sua próxima grande ideia sem esforço.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para exibir seu conceito de produto de forma eficaz, aproveitando a extensa biblioteca de modelos do HeyGen.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Personalize seu vídeo com seus próprios ativos criativos, adicione mídia de estoque e aplique controles de marca como logotipos e cores para corresponder à identidade do seu produto.
3
Step 3
Adicione Narrações ou Avatares de IA
Enriqueça seu vídeo conceitual de produto com avatares de IA dinâmicos ou narrações profissionais para articular sua mensagem claramente, tornando-a envolvente para seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo conceitual ajustando as proporções e, em seguida, exporte-o em alta qualidade, pronto para ser compartilhado nas redes sociais e várias plataformas para cativar seu público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de produto com IA?

O HeyGen torna a criação de vídeos de produto com IA envolventes simples ao transformar roteiros em visuais dinâmicos. Nosso gerador de vídeos com IA intuitivo utiliza avatares de IA e narrações para produzir vídeos de produto de alta qualidade de forma rápida e eficiente, ideal para exibir novos conceitos de produto.

Posso personalizar meus vídeos conceituais de produto com o HeyGen?

Com certeza! O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos conceituais de produto, garantindo que eles estejam alinhados com o tom da sua marca. Utilize nosso editor de arrastar e soltar, uma ampla gama de modelos de vídeo, mídia de estoque e ativos criativos para personalizar totalmente seu conteúdo de vídeo.

Quais recursos tornam o HeyGen um criador eficaz de vídeos de demonstração de produto?

O HeyGen se destaca como um criador eficaz de vídeos de demonstração de produto devido às suas capacidades de texto para vídeo e geração de narrações em vários idiomas. Você pode criar rapidamente vídeos explicativos de produto detalhados com legendas sincronizadas, garantindo que sua mensagem alcance um público mais amplo.

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de produto para redes sociais?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de produto impactantes otimizados para plataformas de redes sociais. Gere facilmente vídeos curtos e anúncios de vídeo envolventes, com opções para redimensionamento de proporção de aspecto e vários formatos de exportação para maximizar seu alcance e reconhecimento de marca.

