Crie um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a gerentes de produto de tecnologia, demonstrando como o HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de comparação de produtos. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e limpo, apresentando um avatar de IA que oferece uma explicação concisa das principais características. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para transformar um roteiro detalhado em conteúdo visual envolvente, destacando a facilidade de comparar especificações técnicas.

