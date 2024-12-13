O HeyGen ajuda a manter a consistência da marca em todos os seus vídeos de catálogo de produtos por meio de seus controles abrangentes de branding. Você pode facilmente aplicar os logotipos da sua empresa, paletas de cores específicas e fontes para garantir que cada vídeo esteja alinhado com as diretrizes da sua marca. Isso agiliza o processo para empresas que gerenciam extensos catálogos de produtos.