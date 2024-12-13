Gerador de Vídeo de Montagem de Produto: Crie Guias com IA

Crie guias claros de montagem de produtos rapidamente. Transforme seus roteiros em vídeos instrutivos envolventes instantaneamente com nosso recurso Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo instrucional de 1 minuto demonstrando a montagem precisa de um novo kit de braço robótico, direcionado a funcionários de suporte técnico e hobbistas avançados que necessitam de orientações detalhadas. O estilo visual deve ser extremamente limpo, com close-ups detalhados, acompanhado por uma narração precisa e calma, aproveitando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para garantir instruções precisas e passo a passo para este caso de uso complexo de "gerador de vídeo de montagem de produto".

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia de 45 segundos sobre como montar uma cadeira de escritório compacta, projetado para consumidores do dia a dia que buscam uma configuração rápida e fácil. Este vídeo deve apresentar visuais brilhantes e convidativos e um estilo de áudio amigável e animado, utilizando "Modelos e cenas" da HeyGen para agilizar a criação e adicionar "Legendas" para maior acessibilidade neste cenário de "Criador de Vídeo de Montagem de Produto".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 90 segundos abordando etapas comuns de solução de problemas para peças desalinhadas durante a montagem do produto, voltado para representantes de atendimento ao cliente e usuários finais. A apresentação visual deve apresentar sequências claras de problema-solução com anotações úteis na tela, enquanto o áudio mantém um tom calmo e tranquilizador, aprimorado pelo "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para visuais relevantes e "Geração de narração" para resolução de problemas concisa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento técnico abrangente de 2 minutos para a montagem global de uma unidade de servidor modular, destinado a parceiros de distribuição internacionais e técnicos que necessitam de suporte multilíngue. O vídeo deve empregar um design visual universal com diagramas animados claros, focando nos principais pontos de montagem, e aproveitar os "Avatares de IA" da HeyGen para apresentar as informações claramente enquanto oferece "Geração de narração" em vários idiomas para amplo alcance, demonstrando geração avançada de "vídeo de IA" para procedimentos complexos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Montagem de Produto

Crie facilmente vídeos claros e envolventes de montagem de produtos e guias de instruções para orientar seus clientes com IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando suas instruções de montagem. Nossa plataforma usa "Texto para vídeo a partir de roteiro" para gerar instantaneamente cenas dinâmicas para seu guia de instruções.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA
Enriqueça seu vídeo incorporando "Avatares de IA" para demonstrar visualmente cada etapa complexa de montagem, garantindo clareza para os espectadores que aprendem com seus vídeos instrutivos.
3
Step 3
Refine com Branding
Aplique seus "Controles de marca (logotipo, cores)" personalizados para manter a consistência da marca ao longo do seu vídeo de montagem de produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de alta qualidade e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para publicá-lo facilmente em várias plataformas, gerado pelo nosso gerador de vídeo de montagem de produto.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Anúncios de Montagem de Produtos de Alto Desempenho

Produza rapidamente anúncios atraentes de montagem de produtos usando vídeo de IA para destacar características e facilidade de uso.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos de montagem de produtos?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de montagem de produtos de alta qualidade ao utilizar a geração de vídeo por IA. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico com avatares de IA realistas e geração de narração, tornando os vídeos instrutivos mais envolventes e eficientes de produzir.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para aprimorar vídeos instrutivos?

A HeyGen oferece recursos avançados como geração de narração com tecnologia de IA e legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o engajamento. Além disso, os usuários podem utilizar uma biblioteca de mídia abrangente e Modelos e cenas profissionais para criar conteúdo polido.

A HeyGen pode personalizar guias de instruções com elementos visuais e de marca específicos?

Absolutamente. A HeyGen permite total personalização dos seus guias de instruções através de controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca de forma harmoniosa. Você também pode facilmente adaptar o conteúdo para várias plataformas com redimensionamento de proporção e exportações.

A HeyGen suporta a reutilização eficiente de conteúdo e distribuição multiplataforma?

Sim, a HeyGen é projetada para reutilização eficiente de conteúdo e distribuição multiplataforma. Você pode gerar vídeos tutoriais uma vez e, em seguida, redimensioná-los e exportá-los facilmente para diferentes formatos de mídia social ou sites, com legendas automáticas para maior alcance.

