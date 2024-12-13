O Gerador Definitivo de Vídeos de Anúncio de Produto

Impulsione seus lançamentos de produtos com vídeos impressionantes feitos sem esforço, aproveitando a vasta biblioteca de mídia do HeyGen para ativos ricos.

Produza um vídeo teaser de 30 segundos para um novo produto, direcionado a empreendedores de tecnologia, apresentando uma solução de software inovadora com visuais elegantes e futuristas e uma trilha sonora energética. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar um roteiro conciso em cenas dinâmicas que criam expectativa para o vídeo oficial de lançamento do produto.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo demo de produto informativo de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas, empregando um estilo visual brilhante e amigável, complementado por uma narração clara e gráficos limpos. Aproveite a "Geração de narração" e "Legendas" do HeyGen para explicar efetivamente os principais recursos, garantindo que o conteúdo seja acessível e fácil de entender para profissionais ocupados que buscam ferramentas eficientes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 60 segundos para a atualização de um recurso novo de um produto existente, direcionado a usuários atuais e membros da comunidade, com transições dinâmicas, música empolgante e cores vibrantes. Incorpore "Modelos e cenas" do HeyGen e o vasto "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para criar uma experiência avançada de narrativa com IA que destaca os benefícios da atualização e incentiva o engajamento contínuo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de produto de IA profissional de 30 segundos para uma solução SaaS B2B, direcionado a executivos e tomadores de decisão, apresentando uma estética minimalista, voz autoritária e música de fundo sutil. Utilize "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar a proposta de valor central e garantir que o resultado final esteja impecavelmente formatado para várias plataformas com "Redimensionamento de proporção e exportações" para máximo impacto.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncio de Produto

Crie sem esforço vídeos impressionantes de anúncio de produto que capturam a atenção e impulsionam o engajamento, apresentando sua nova oferta com profissionalismo.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo
Selecione entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais projetados para vídeos de lançamento de produtos. Isso fornece um ponto de partida rápido e fácil para seu anúncio.
2
Step 2
Personalize com os Detalhes do Seu Produto
Personalize facilmente seu vídeo usando o editor intuitivo de arrastar e soltar. Adicione imagens, vídeos e texto do seu produto, garantindo que seu anúncio seja único e alinhado à marca.
3
Step 3
Gere Seu Vídeo de Produto com IA
Utilize o gerador de vídeo de IA para transformar seu conteúdo personalizado em um vídeo polido. Nossa IA avançada cria narrações envolventes e pode até animar avatares de IA para uma apresentação dinâmica.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Revise seu vídeo de anúncio de produto finalizado, faça os ajustes finais e exporte em alta resolução. Compartilhe seu vídeo de marketing em todas as plataformas desejadas para maximizar o alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Audiências com Vídeos de Revelação de Produto

Crie vídeos de revelação de produto emocionalmente ressonantes que inspirem e entusiasmem seu público-alvo sobre suas novas ofertas, construindo expectativa de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos visualmente impressionantes?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos de produtos profissionais usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, juntamente com uma extensa biblioteca de mídia para gráficos ricos, vídeos e ativos musicais. Nosso editor de arrastar e soltar e modelos de vídeo personalizáveis tornam a criação de conteúdo visualmente impressionante simples e eficiente.

Quais ativos criativos o HeyGen oferece para melhorar vídeos de lançamento de produtos?

O HeyGen oferece uma ampla gama de ativos criativos, incluindo modelos personalizáveis, fotos de estoque e ativos de vídeo, para ajudá-lo a criar vídeos de lançamento de produtos atraentes. Você também pode aproveitar roteiros gerados por IA e várias animações para uma narrativa avançada com IA.

O HeyGen pode gerar vídeos de demonstração e explicativos de produtos envolventes?

Absolutamente. O HeyGen é um gerador de vídeo de IA versátil projetado para criar vídeos de demonstração de produtos envolventes, vídeos explicativos e vídeos de marketing com facilidade. Sua saída de qualidade de estúdio e opções para tom emocional garantem que sua mensagem ressoe efetivamente com seu público.

Como o HeyGen garante que meus vídeos de anúncio de produto estejam alinhados com minha marca?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo, cores da marca e temas visuais específicos em seus vídeos de anúncio de produto. Isso garante que cada novo teaser de produto e campanha de marketing completa mantenha uma identidade de marca consistente e profissional.

