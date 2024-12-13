Desbloqueie o Sucesso com um Gerador de Vídeos de Vantagem de Produto

Crie vídeos de produtos AI deslumbrantes com facilidade usando modelos de vídeo intuitivos e geração de narração poderosa.

319/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo curto de 45 segundos para empreendedores e educadores antenados em tecnologia, destacando o poder de um gerador de vídeo AI. Incorpore avatares AI profissionais do HeyGen para apresentar informações complexas em um estilo visual moderno e limpo, com uma narração clara e autoritária.
Prompt de Exemplo 2
Crie um clipe conciso de 60 segundos para gerentes de e-commerce e criadores de conteúdo, demonstrando como transformar `texto em vídeo` para vídeos de produtos AI envolventes. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para criar uma narrativa visual envolvente e focada em conversão, com narração precisa e clara.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 30 segundos para profissionais de marketing digital e startups, ilustrando como converter facilmente `imagem em vídeo`. O estilo visual e de áudio deve ser lúdico e acessível, com a geração de Narração do HeyGen proporcionando um tom amigável e educativo ao longo do vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Vantagem de Produto

Crie vídeos de vantagem de produto envolventes com AI sem esforço. Transforme suas ideias em histórias visuais cativantes, prontas para qualquer plataforma.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando as principais vantagens do seu produto. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma seu texto em uma narrativa de vídeo dinâmica de forma eficiente.
2
Step 2
Selecione um Modelo e Personalize
Navegue por nossos diversos modelos de vídeo para encontrar o estilo perfeito para sua mensagem. Personalize facilmente as cenas e integre avatares AI realistas para apresentar seu produto.
3
Step 3
Adicione Mídia e Narração
Enriqueça seu vídeo com visuais atraentes usando nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque, ou faça upload dos seus próprios. Gere áudio profissional com nossas capacidades avançadas de geração de narração.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Vantagem
Finalize seu vídeo de vantagem de produto. Use redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para otimizar sua criação para várias plataformas, garantindo um arquivo MP4 de alta qualidade pronto para compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de produtos AI dinâmicos, ilustrando efetivamente os benefícios no mundo real e construindo confiança com potenciais compradores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos cativantes de vantagem de produto?

O HeyGen atua como um gerador de vídeo AI intuitivo, simplificando o processo de produção de vídeos envolventes de vantagem de produto. Seus recursos avançados permitem que os usuários transformem rapidamente texto em vídeos de produtos AI atraentes usando avatares AI realistas e modelos personalizáveis.

O HeyGen pode converter meus roteiros de texto em vídeos profissionais?

Com certeza. A poderosa capacidade de texto para vídeo do HeyGen permite que você converta seus roteiros em vídeos profissionais sem esforço. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo e até incorporar animações para melhorar sua narrativa e apelo visual.

Que flexibilidade criativa o HeyGen oferece para transformar imagens em vídeos dinâmicos?

O HeyGen oferece ampla flexibilidade criativa para transformar imagens estáticas em vídeos dinâmicos, tornando-o um excelente gerador de vídeo AI. Você pode integrar seus próprios gráficos ou utilizar a vasta biblioteca de fotos de estoque, organizando-os de forma harmoniosa com o editor intuitivo de arrastar e soltar para produzir uma história visual única.

O HeyGen é adequado para criar vários tipos de vídeos explicativos e conteúdo de marca?

Sim, o HeyGen é altamente versátil para gerar diversos vídeos explicativos e conteúdo de marca em plataformas como redes sociais. Com controles de marca robustos e recursos como a capacidade de remover fundos de vídeo, o HeyGen garante que seu vídeo de produto de e-commerce e outros projetos criativos mantenham uma aparência consistente e profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo