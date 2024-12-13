Sim, o HeyGen é altamente versátil para gerar diversos vídeos explicativos e conteúdo de marca em plataformas como redes sociais. Com controles de marca robustos e recursos como a capacidade de remover fundos de vídeo, o HeyGen garante que seu vídeo de produto de e-commerce e outros projetos criativos mantenham uma aparência consistente e profissional.