Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a clientes existentes que precisam de atualizações sobre novas funcionalidades. Este vídeo de treinamento adotará um estilo visual limpo e profissional, focando na entrega de informações claras e concisas usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e consistência. O áudio manterá um tom informativo, aprimorado por uma narração de qualidade de estúdio, atendendo efetivamente às necessidades de educação do cliente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para equipes de vendas, com o objetivo de destacar rapidamente um novo benefício do produto. A abordagem visual deve ser impactante e acelerada, aproveitando o recurso de Modelos & cenas da HeyGen para garantir uma marca consistente e um visual polido. O áudio será energético e persuasivo, ajudando nos esforços de capacitação de vendas ao transmitir mensagens-chave de forma eficiente e memorável.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo interno de 90 segundos para funcionários, detalhando um novo procedimento operacional como parte das iniciativas de aprendizado e desenvolvimento. Este vídeo requer um estilo visual calmo e instrucional com demonstrações claras na tela, complementado por Legendas/legendas da HeyGen para acessibilidade e reforço de SOPs & Como-Fazer gerados automaticamente. O áudio deve ser uma voz constante e explicativa, garantindo que todas as etapas sejam facilmente seguidas para uma adoção de produto sem problemas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Treinamento para Adoção de Produtos

Crie vídeos de treinamento para adoção de produtos de forma impactante com IA. Simplifique a adoção do usuário e melhore a educação do cliente com conteúdo profissional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. Nossa plataforma utiliza capacidades avançadas de texto-para-vídeo para transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico, garantindo comunicação clara para a adoção do produto.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Modelo
Selecione de uma biblioteca diversificada de Avatares de IA para apresentar seu treinamento e, em seguida, aplique um Modelo de Vídeo Personalizado para manter a consistência da marca em seus vídeos de adoção de produtos.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narrações
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes de nossa biblioteca de mídia ou incorpore gravações de tela para demonstrar funcionalidades do produto. Gere narrações de IA com som natural em vários idiomas.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize seu vídeo de treinamento para adoção de produtos ajustando a proporção, se necessário, e exporte no formato desejado para integração perfeita em seu sistema de gestão de aprendizado ou plataformas de educação do cliente.

Casos de Uso

Esclareça Funcionalidades Complexas do Produto

Desmembre funcionalidades complexas do produto em vídeos fáceis de entender, impulsionados por IA, melhorando a educação e a adoção do cliente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para adoção de produtos?

A HeyGen atua como um avançado Gerador de Vídeos de IA, permitindo que você produza rapidamente vídeos de treinamento para adoção de produtos de alta qualidade. Aproveitando a tecnologia de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas, você pode transformar roteiros em conteúdo envolvente sem esforço. Esta poderosa plataforma de vídeo de IA simplifica todo o processo de produção.

Posso personalizar a marca e a aparência dos vídeos gerados com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece amplos controles de marca para garantir que seus vídeos profissionais estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode utilizar Modelos de Vídeo Personalizados, incorporando seu logotipo e cores, para manter a Personalização de Marca consistente em todo o seu conteúdo. Isso permite a criação de vídeos personalizados e impactantes.

Quais recursos tornam a HeyGen uma plataforma de vídeo de IA eficaz para conteúdo de treinamento?

A HeyGen fornece uma solução completa de geração de vídeos, com recursos intuitivos de texto-para-vídeo e narrações de qualidade de estúdio. Você pode criar Roteiros Profissionais que são então trazidos à vida com Avatares de IA, reduzindo significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários para criar conteúdo de treinamento.

Além da adoção de produtos, como a HeyGen pode ser usada para outras necessidades de treinamento?

A HeyGen é versátil para várias aplicações de treinamento, incluindo educação de clientes, treinamento de funcionários e aprendizado e desenvolvimento. Você pode facilmente criar vídeos tutoriais, conteúdo de capacitação de vendas e treinamento de fluxos de trabalho internos para engajar e informar efetivamente seu público.

