Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional envolvente de 90 segundos para novos funcionários em departamentos de compras e especialistas em L&D, explicando um aspecto chave dos vídeos de treinamento em compras. Utilize um avatar de IA amigável e acessível para guiar os espectadores por cada etapa com gráficos na tela e legendas automáticas claras, garantindo um aprendizado corporativo eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos projetado para equipes de marketing e criadores de conteúdo, destacando a facilidade de criação de texto para vídeo. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, utilizando vários modelos e cenas para demonstrar a rápida geração de conteúdo, acompanhado por uma narração energética de IA que dá vida ao roteiro do vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo abrangente de 2 minutos com IA para organizações globais e equipes de compras multinacionais, detalhando as melhores práticas em gestão de fornecedores. O estilo visual deve ser profissional e globalmente relevante, apresentando diversos avatares de IA e utilizando a geração de narração do HeyGen para oferecer vídeos de treinamento multilíngues com legendas automáticas precisas, garantindo ampla acessibilidade em várias proporções de aspecto.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Compras

Transforme processos de compras complexos em vídeos envolventes e sob demanda sem esforço, aumentando a compreensão e a retenção de conhecimento em sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou gerando automaticamente seu roteiro de vídeo de compras, utilizando as capacidades de texto para vídeo a partir de um roteiro para delinear suas mensagens principais.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar visualmente seu conteúdo, tornando tópicos complexos mais relacionáveis.
3
Step 3
Aplique Branding e Acessibilidade
Integre a identidade da sua empresa usando controles de branding para logotipos e cores, e adicione legendas automáticas para maior acessibilidade e vídeos de treinamento multilíngues.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Gere seus vídeos de treinamento em compras polidos em vários formatos, prontos para compartilhamento perfeito em plataformas internas ou sistemas de gestão de aprendizado.

Casos de Uso

Esclareça Conceitos Complexos de Compras

Simplifique processos e políticas de compras intrincados em vídeos explicativos fáceis de entender, aprimorando o aprendizado corporativo.

Perguntas Frequentes

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos com IA eficaz?

HeyGen é um avançado Gerador de Vídeos com IA que simplifica a criação de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro de vídeo, e o recurso de scripts gerados automaticamente por IA do HeyGen pode ajudar, transformando seu texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e narrações de IA.

O HeyGen pode suportar vídeos de treinamento multilíngues?

Sim, o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento multilíngues, perfeitos para aprendizado corporativo e equipes globais. Inclui legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e a retenção de conhecimento em diversos públicos.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos?

HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de processos de compras estejam alinhados com a identidade corporativa. Personalize facilmente elementos como logotipos, cores e fontes para manter uma imagem de marca consistente em todos os seus vídeos explicativos.

Como os avatares de IA do HeyGen melhoram a produção de vídeos?

Os avatares de IA realistas do HeyGen dão vida ao seu roteiro de vídeo, eliminando a necessidade de câmeras ou atores. Esses avatares de IA são essenciais para gerar rapidamente vídeos de treinamento em compras de alta qualidade e outros conteúdos de vídeo com IA.

