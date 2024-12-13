Crie um vídeo envolvente de 1 minuto direcionado a gerentes de TI e profissionais de compras, mostrando como nosso Gerador de Vídeos com IA revoluciona a criação de vídeos de compras. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com sobreposições de texto dinâmicas e visualizações de dados, complementado por uma narração confiante e clara de IA demonstrando a eficiência da capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

Gerar Vídeo