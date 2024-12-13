Criador de Vídeos de Treinamento em Compras Facilitado

Crie vídeos de treinamento em compras envolventes para integração de funcionários com avatares de IA realistas.

Crie um vídeo de integração conciso de 90 segundos para novos funcionários de compras, apresentando as políticas essenciais de compras da empresa. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com um avatar de IA amigável explicando os procedimentos principais, complementado por uma narração confiante e acolhedora. Este vídeo utiliza os avatares de IA da HeyGen para oferecer um treinamento inicial consistente e acessível.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 2 minutos detalhando as atualizações recentes no processo de aprovação de compras da empresa para todos os membros da equipe existentes. O objetivo é um estilo visual informativo com gráficos na tela destacando etapas importantes, acompanhado por uma narração clara e medida. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para traduzir eficientemente mudanças complexas de políticas em um formato compreensível.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos para todos os funcionários, oferecendo dicas rápidas sobre como enviar requisições de compra em conformidade. O estilo visual deve ser brilhante e dinâmico, usando cortes rápidos e texto na tela para ênfase, acompanhado por uma narração energética. Este vídeo deve utilizar efetivamente os Modelos e cenas da HeyGen para criar rapidamente conteúdo cativante que garanta um amplo engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 1 minuto apresentando um estudo de caso de melhores práticas em sourcing estratégico, voltado para gerentes de compras e líderes de equipe. O estilo visual deve ser polido e autoritário, semelhante a um mini-documentário com sobreposições de dados relevantes, apoiado por uma narração séria e instrutiva. Crucialmente, este criador de vídeos de treinamento em compras permite fácil personalização do conteúdo do vídeo, aprimorado com legendas automáticas para acessibilidade em vários ambientes de reunião.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento em Compras

Transforme facilmente políticas complexas de compras em vídeos de treinamento envolventes, claros e profissionais usando IA. Simplifique a integração de funcionários e melhore a compreensão sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro de treinamento. Nossa funcionalidade de texto para vídeo transforma instantaneamente seu texto em uma base dinâmica para o conteúdo do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha um avatar de IA profissional para ser seu apresentador. Este agente digital entregará seu conteúdo de treinamento de forma clara e envolvente.
3
Step 3
Personalize Conteúdo e Branding
Enriqueça seu vídeo com elementos personalizados e aplique seus controles de branding. Adicione logotipos, cores da marca e mídia relevante para garantir consistência.
4
Step 4
Gere Vídeos Envolventes
Produza vídeos envolventes com legendas automáticas e uma narração clara, prontos para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos de Compras

.

Use vídeo de IA para simplificar processos e políticas de compras intrincados, transformando informações densas em conteúdo educacional facilmente digerível e impactante.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes para treinamento ou educação?

A HeyGen possibilita a criação de vídeos altamente envolventes para integração de funcionários ou educação de clientes através de avatares de IA dinâmicos e uma vasta biblioteca de modelos de vídeos de treinamento. Você pode personalizar o conteúdo do vídeo com seus próprios meios e adicionar facilmente narrações para garantir que sua mensagem ressoe efetivamente.

Quais recursos a HeyGen oferece para transformar texto em vídeo?

A HeyGen oferece capacidades robustas de texto para vídeo, permitindo que os usuários convertam facilmente um roteiro em um vídeo profissional com avatares de IA realistas. Isso inclui geração integrada de narração e legendas automáticas, proporcionando uma solução completa de geração de vídeo.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de treinamento com a HeyGen?

Sim, a HeyGen fornece controles extensivos de branding para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua organização. Você pode personalizar o conteúdo do vídeo incorporando seu logotipo, cores da marca e até mesmo utilizar imagens de banco para melhorar o apelo visual dentro dos seus modelos de vídeo de treinamento.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento em compras?

A HeyGen simplifica o processo de se tornar um criador de vídeos de treinamento em compras ao oferecer ferramentas intuitivas para produção rápida de conteúdo. Aproveite os agentes de vídeo de IA e modelos pré-construídos para desenvolver rapidamente materiais abrangentes de treinamento em compras para sua equipe, completos com legendas automáticas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo