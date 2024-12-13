Gerador de Vídeos de Treinamento em Compras para Potencializar o Aprendizado Corporativo

Simplifique a criação de módulos de aprendizado corporativo e melhore a retenção de conhecimento com modelos personalizáveis para vídeos de treinamento em compras.

Crie um vídeo explicativo conciso de 45 segundos direcionado a todos os funcionários envolvidos em compras, detalhando uma política de compras recentemente atualizada. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, corporativo e fácil de entender, utilizando animações nítidas e uma narração profissional. Este vídeo aproveitará os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para garantir uma estética de marca consistente e rápida criação de conteúdo para aprendizado corporativo eficaz.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos para a experiência de integração de novos especialistas em compras, orientando-os nos passos iniciais do fluxo de trabalho de compras. O vídeo deve ter um estilo visual amigável e encorajador, com áudio claro e de apoio, tornando conceitos complexos de compras mais acessíveis. Utilizar os avatares de IA da HeyGen proporcionará um guia consistente e pessoal, melhorando a retenção de conhecimento para novos membros da equipe.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo impactante de 30 segundos projetado para líderes de equipe de compras ocupados, destacando a importância crítica das práticas de sourcing ético no treinamento moderno de compras. A estética deve ser ousada e profissional, usando visuais impactantes e uma narração convincente e autoritária. Este vídeo usará a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente mensagens preparadas em uma narrativa polida, enfatizando as melhores práticas no aprendizado corporativo.
Prompt de Exemplo 3
Gere um tutorial visual de 45 segundos para equipes de compras existentes, demonstrando os principais recursos e benefícios de um novo sistema interno de gerenciamento de fornecedores. O estilo visual do vídeo deve ser dinâmico e interativo, apresentando gravações de tela e sobreposições de texto, acompanhadas por uma narração clara e passo a passo. Ao incorporar as Legendas da HeyGen, esta peça de criação de conteúdo garantirá acessibilidade e compreensão abrangente em toda a equipe, apoiando vídeos de treinamento eficazes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Treinamento em Compras

Crie vídeos de treinamento em compras envolventes e eficazes em minutos, transformando conceitos complexos em conteúdo de aprendizado corporativo acessível e de alta qualidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece convertendo seu texto de treinamento em compras em um vídeo dinâmico usando nossa poderosa capacidade de Texto-para-vídeo, garantindo que sua mensagem seja clara e concisa.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar seus instrutores e personalize suas cenas com fundos e controles de branding para um visual e sensação profissionais.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narrações Envolventes
Enriqueça seu vídeo incorporando geração de narração profissional e selecionando mídia relevante de nossa biblioteca, tornando conceitos complexos de compras fáceis de entender.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento aplicando redimensionamento de proporção de aspecto para visualização ideal em todas as plataformas, depois exporte-o em vários formatos para distribuição e aprendizado corporativo sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Clarifique Conceitos Complexos

Traduza conceitos complexos de compras em vídeos gerados por IA claros e envolventes, melhorando a compreensão e o aprendizado corporativo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de treinamento em compras?

A HeyGen é um gerador de vídeos avançado com IA que transforma conceitos complexos de compras em conteúdo de aprendizado corporativo envolvente. Sua capacidade de Texto-para-vídeo, combinada com modelos personalizáveis, permite a criação rápida de vídeos de treinamento de alta qualidade que aumentam a retenção de conhecimento.

Qual é o papel dos avatares de IA na geração de vídeos de treinamento profissional com a HeyGen?

Os avatares de IA realistas da HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional na tela para o seu treinamento em compras. Esses avatares simplificam o processo de edição de vídeo, tornando fácil produzir vídeos explicativos e melhorar a experiência de integração sem a necessidade de atores ou configurações complexas.

A HeyGen pode suportar branding personalizado para conteúdo de aprendizado corporativo?

Com certeza, a HeyGen oferece controles de branding robustos, incluindo integração de logotipo e personalização de cores, para garantir que todos os seus vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a identidade corporativa. Isso permite manter uma imagem de marca coesa em todos os seus materiais de aprendizado corporativo.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento multilíngues?

A HeyGen facilita a criação de vídeos multilíngues por meio de geração avançada de narração e legendas automáticas. Isso garante que seus vídeos de treinamento em compras sejam acessíveis e compreensíveis para diversos públicos globais, melhorando significativamente a comunicação e a acessibilidade geral.

