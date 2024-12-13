Criador de Vídeos de Processo de Compras: Simplifique o Treinamento

Crie vídeos explicativos de compras profissionais em minutos usando Texto para vídeo a partir de roteiro.

517/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "Vídeo de Treinamento AI" abrangente de 2 minutos, projetado para novos analistas de compras, ilustrando cada etapa de um fluxo de trabalho padrão de compras. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e educacional, com um "avatar AI" atuando como o instrutor amigável, garantindo clareza e engajamento. Utilize "Legendas" ao longo do vídeo para aumentar a acessibilidade e reforçar os termos procedimentais chave dentro deste tutorial do "Criador de Vídeos de Compras".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 60 segundos voltado para executivos de alto escalão e líderes de marketing, enfatizando as vantagens estratégicas da "criação de vídeos com AI" para gerar "vídeos explicativos" atraentes. O estilo visual deve ser rápido e impactante, incorporando visuais de alta qualidade da "biblioteca de mídia/suporte de estoque" para transmitir urgência e inovação, acompanhado por uma geração de "narração" energética que cativa os tomadores de decisão.
Prompt de Exemplo 3
Crie um tutorial prático de 45 segundos para criadores de conteúdo e especialistas em marketing, detalhando como adaptar a saída de um "criador de vídeos de processo de compras" existente para várias plataformas de mídia social. A execução visual deve ser rápida e demonstrativa, mostrando exemplos de "Redimensionamento de proporção e exportações" antes e depois, utilizando diversos "Modelos e cenas" para ilustrar a versatilidade. Uma narração AI clara e concisa guiará os usuários pelos passos de reaproveitamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Processo de Compras

Simplifique processos de compras complexos em vídeos claros e envolventes com ferramentas AI, tornando o treinamento e a comunicação precisos e profissionais sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu roteiro de processo de compras. Aproveitando o "Texto para vídeo a partir de roteiro", nossa plataforma de "criação de vídeos com AI" traduz instantaneamente seu texto em uma narrativa visual, estabelecendo a base para seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador AI
Aumente o engajamento selecionando entre uma variedade diversificada de "avatares AI" para apresentar seu conteúdo. Você também pode enriquecer seu vídeo com modelos personalizáveis e mídia da extensa biblioteca.
3
Step 3
Adicione Narração e Branding
Gere áudio profissional usando "Geração de narração" para seu roteiro. Além disso, garanta a consistência da marca utilizando "Controles de Branding" para aplicar o logotipo e as cores da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize e exporte seu vídeo explicativo de compras de alta qualidade. "Legendas" são adicionadas automaticamente para acessibilidade, e você pode redimensionar seu vídeo para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Processos de Compras Complexos

.

Esclareça etapas e políticas de compras intrincadas usando vídeos explicativos gerados por AI, tornando-os fáceis de entender para todas as partes interessadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos com AI para processos empresariais?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI permitindo que os usuários gerem vídeos profissionais a partir de roteiros de texto, aproveitando a tecnologia avançada de criador de vídeos AI. Isso possibilita a geração de vídeos de ponta a ponta, transformando ideias complexas em conteúdo visual envolvente de forma eficiente.

O HeyGen pode gerar vídeos de processo de compras de forma eficiente usando AI?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de processo de compras eficaz, permitindo a criação rápida de programas de treinamento detalhados de compras ou vídeos de fluxo de trabalho. Você pode usar nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro combinado com avatares AI para explicar claramente procedimentos complexos.

Quais recursos personalizáveis o HeyGen oferece para criar vídeos explicativos profissionais?

O HeyGen oferece extensos modelos e cenas personalizáveis, juntamente com controles de Branding robustos para logotipos e cores, perfeitos para vídeos explicativos profissionais. Os usuários também podem utilizar uma biblioteca de mídia abrangente e ajustar facilmente o Redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a várias plataformas.

Como os avatares AI e a geração de narração do HeyGen melhoram a qualidade do vídeo?

Os avatares AI realistas do HeyGen servem como Apresentadores AI envolventes, dando vida aos roteiros com expressões e movimentos naturais. Juntamente com a geração de narração de alta qualidade, esses recursos criam vídeos de treinamento AI ou conteúdo geral de nível profissional que cativam o público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo