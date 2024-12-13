Otimize o Treinamento com um Criador de Vídeos de Caminhos de Compras

Automatize fluxos de trabalho complexos de compras em vídeos explicativos claros usando o recurso eficiente de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

408/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos direcionado a gerentes de compras e líderes empresariais, mostrando como vídeos de processos de compras simplificados podem aumentar a eficiência. Empregue um estilo visual corporativo moderno e envolvente e um áudio animado, aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transmitir rapidamente os principais benefícios e características.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo animado de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas e médias empresas e suas equipes de compras, simplificando aspectos complexos do uso de um criador de vídeos de caminhos de compras. O estilo visual deve ser leve e ilustrativo com uma voz amigável, aprimorado pelas Legendas/legendas da HeyGen e acesso a uma robusta biblioteca de mídia/suporte de estoque para visuais impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo educacional de 75 segundos para usuários existentes da HeyGen e profissionais de compras, oferecendo dicas práticas sobre como criar conteúdo de compras eficaz usando um Gerador de Vídeo de IA. O vídeo deve ter um estilo visual educacional e acessível com trechos de captura de tela e uma narração detalhada, demonstrando o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen e a versatilidade de seus avatares de IA para diversas necessidades de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Caminhos de Compras

Crie de forma integrada vídeos claros e envolventes de caminhos de compras com a plataforma de IA da HeyGen, transformando processos complexos em conteúdo facilmente compreensível para sua equipe.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha em nossa extensa biblioteca de Modelos & cenas para configurar rapidamente seu projeto de Criador de Vídeos de Visão Geral de Compras, garantindo um início profissional.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Utilize Texto-para-vídeo a partir de roteiro colando seu conteúdo para gerar instantaneamente a narração, facilitando a produção de seus projetos com o Gerador de Vídeo de IA.
3
Step 3
Aplique Avatares de IA
Selecione um avatar de IA para apresentar visualmente seus vídeos explicativos, adicionando um toque humano a caminhos de compras complexos sem precisar de uma câmera.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de processos de compras e compartilhe-os exportando em vários formatos, completos com Legendas/legendas automáticas para acessibilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere Comunicações Críticas

.

Produza rapidamente vídeos impactantes para comunicar novas políticas de compras ou atualizações críticas de processos de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de visão geral de compras?

A HeyGen capacita gerentes de compras a produzir rapidamente "Criadores de Vídeos de Visão Geral de Compras" e "vídeos explicativos" profissionais usando seu intuitivo "Gerador de Vídeo de IA." Você pode transformar texto em visuais envolventes com "avatares de IA" realistas e "geração de narração com tecnologia de IA," utilizando "Modelos & cenas" pré-desenhados para otimizar suas "ferramentas de criação de conteúdo."

Quais recursos tornam a HeyGen ideal para desenvolver vídeos detalhados de processos de compras?

A HeyGen oferece um robusto "editor de arrastar e soltar" e funcionalidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro," tornando simples detalhar "vídeos de processos de compras" complexos. Você pode adicionar "Legendas/legendas" automáticas para garantir clareza e acessibilidade, ajudando a "automatizar fluxos de trabalho de compras" por meio de comunicação visual eficaz.

A HeyGen suporta branding e personalização para vídeos de caminhos de compras?

Absolutamente, a HeyGen fornece "Controles de Branding" abrangentes para seus projetos de "criador de vídeos de caminhos de compras," permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa e paletas de cores específicas. Com "Modelos & cenas" personalizáveis, seus "vídeos de marketing" refletirão consistentemente a identidade da sua organização.

Posso exportar vídeos da HeyGen em vários formatos para diferentes canais de distribuição?

Sim, a HeyGen suporta "redimensionamento de proporção & exportações" flexíveis para garantir que suas "ferramentas de criação de conteúdo" possam ser distribuídas em todas as plataformas necessárias. Isso permite que você adapte seu conteúdo de vídeo para web, redes sociais ou portais de treinamento interno com facilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo