Gerador de Vídeo de Visão Geral de Aquisição: Vídeos Explicativos Fáceis

Transforme seus roteiros de aquisição em vídeos de visão geral envolventes sem esforço. Nossa capacidade de texto-para-vídeo simplifica processos complexos para um treinamento claro.

463/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 60 segundos sobre visão geral de aquisição para trainees corporativos em gestão da cadeia de suprimentos, com o objetivo de desmistificar fluxos de trabalho de compras complexos. O vídeo deve apresentar um avatar sofisticado de IA apresentando conceitos-chave, apoiado por texto nítido na tela e uma narração confiante gerada diretamente de um roteiro detalhado usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e direto, facilitando a Simplificação de Processos Complexos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de produto dinâmico de 30 segundos para equipes de marketing, destacando a eficiência do uso da HeyGen como um Gerador de Vídeo de Produto. O estilo visual deve ser elegante e moderno, destacando elementos da interface do usuário e o resultado final do vídeo, acompanhado por uma narração energética criada com a geração de Narração da HeyGen. Garanta que o vídeo siga diretrizes corporativas rigorosas demonstrando Controles de Branding robustos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 50 segundos para organizações sem fins lucrativos explicando seus processos transparentes de financiamento e aquisição. Este vídeo deve utilizar os diversos Modelos de Vídeo da HeyGen e integrar visuais atraentes de sua biblioteca de Mídia/suporte de estoque, apresentando uma narração calorosa e empática e Legendas/legendas geradas automaticamente para acessibilidade. O tom geral deve ser confiável e focado na comunidade, posicionando a HeyGen como um Criador de Vídeo Online acessível.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Visão Geral de Aquisição

Crie vídeos explicativos profissionais e conteúdo de treinamento para aquisição sem esforço com avatares de IA e modelos prontos para simplificar processos complexos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando seu roteiro de visão geral de aquisição. Utilize a capacidade de "Texto-para-vídeo" da HeyGen para transformar seu texto em diálogos envolventes, tornando informações complexas mais digeríveis por meio de apresentações realistas.
2
Step 2
Selecione Modelos Visuais
Aprimore o apelo visual e o contexto do seu vídeo. Selecione entre uma variedade de "Modelos e Cenas" profissionais para ilustrar perfeitamente seus processos de aquisição, garantindo clareza e engajamento.
3
Step 3
Aplique Controles de Branding
Mantenha a consistência da marca aplicando o logotipo e as cores da sua empresa usando os "Controles de Branding" da HeyGen. Isso garante que seus vídeos de visão geral de aquisição estejam perfeitamente alinhados com sua identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de visão geral de aquisição escolhendo o formato de saída e a resolução ideais. Use "Redimensionamento & Exportação de Proporção de Aspecto" para adaptar seu vídeo para várias plataformas, garantindo uma entrega polida onde quer que seja compartilhado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Alcance do Treinamento de Aquisição

.

Gere conteúdo abrangente de treinamento de aquisição mais rapidamente, permitindo uma disseminação mais ampla para todos os funcionários necessários de forma eficiente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar minha produção criativa de vídeos para marketing ou treinamento?

O Gerador de Vídeo com IA da HeyGen simplifica a produção criativa de vídeos, permitindo que você desenvolva rapidamente Vídeos Explicativos ou Vídeos de Produto envolventes usando Modelos de Vídeo intuitivos. Ele simplifica processos complexos, tornando a criação de vídeos profissionais acessível.

Quais recursos inovadores a HeyGen oferece para criar conteúdo de vídeo dinâmico?

A HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e capacidades de Texto-para-Vídeo para transformar seu conteúdo escrito em narrativas de vídeo envolventes. Isso permite que você crie conteúdo de alta qualidade de forma eficiente com geração de narração integrada.

Posso manter minha identidade de marca ao criar vídeos com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece Controles de Branding robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com sua identidade de marca. Você também pode utilizar nossa extensa Biblioteca de Mídia/Suporte de Estoque e Redimensionamento & Exportação de Proporção de Aspecto para total flexibilidade criativa.

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos especializados como demonstrações de produtos ou visões gerais de aquisição?

A HeyGen atua como um poderoso Gerador de Vídeo de Visão Geral de Aquisição e Gerador de Vídeo de Produto, permitindo que você produza Vídeos de Demonstração de Produto ou Vídeos Explicativos claros com facilidade. Nossos Modelos de Vídeo especializados garantem que você possa simplificar efetivamente processos complexos para qualquer público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo