Crie um vídeo explicativo de 45 segundos destinado a novos membros da equipe de compras, ilustrando visualmente as etapas iniciais do processo de solicitação de cotação. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo, profissional, mas amigável, com um tom de áudio claro e encorajador. Utilize os "avatares de IA" da HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente, simplificando vídeos complexos do "processo de compras" em conteúdo de fácil compreensão.

Gerar Vídeo