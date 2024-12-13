Seu Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Compras

Crie vídeos envolventes sobre processos de compras e conteúdo de treinamento sem esforço, usando avançadas capacidades de texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos sobre o processo de compras direcionado a clientes B2B, ilustrando como operações simplificadas beneficiam seus negócios. Empregue um estilo visual envolvente com animações modernas e uma trilha sonora animada, narrado por um avatar de IA amigável para personalizar a mensagem e demonstrar sofisticação tecnológica.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento interno de 60 segundos para novos membros da equipe de compras, detalhando procedimentos essenciais de conformidade. O vídeo deve ter um estilo visual instrutivo, passo a passo, com texto claro na tela e uma narração paciente, aprimorada por legendas automáticas para auxiliar na compreensão e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de marketing de 30 segundos voltado para pequenos empresários interessados no poder de um criador de vídeos de desenvolvimento de compras. Apresente um estilo visual moderno e acelerado com cortes rápidos e música energética, utilizando vários modelos de vídeo para rapidamente mostrar diversas aplicações e destacar a eficiência do Gerador de Vídeo de IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Compras

Crie vídeos profissionais de desenvolvimento de compras que esclarecem processos complexos e envolvem seu público usando recursos avançados de IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de desenvolvimento de compras em nosso editor intuitivo. Nossa IA analisa seu texto, formando a base para seu vídeo usando capacidades de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade de avatares de IA profissionais para representar sua mensagem ou selecione um modelo de vídeo pré-desenhado para iniciar seu projeto instantaneamente, garantindo consistência visual.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Refine seu vídeo adicionando narrações geradas por IA em vários idiomas, incorporando filmagens relevantes de nossa biblioteca de mídia e aplicando as cores e logotipo da sua marca.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Uma vez satisfeito, gere seu vídeo de desenvolvimento de compras de alta qualidade. Exporte facilmente em vários formatos de proporção para compartilhamento perfeito em plataformas, informando e treinando seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Destaque Conquistas em Compras

Gere vídeos de IA atraentes para mostrar projetos de compras bem-sucedidos, parcerias ou melhorias de processos internos de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos empresariais envolventes?

O HeyGen atua como um Gerador de Vídeo de IA intuitivo, transformando texto em vídeo a partir de roteiro com avatares de IA realistas e geração de narração, tornando fácil criar vídeos dinâmicos para diversas necessidades empresariais.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos explicativos para processos de compras complexos?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de desenvolvimento de compras eficaz, permitindo que você conceitualize novas narrativas e personalize cada elemento usando um editor de arrastar e soltar para criar vídeos explicativos claros e envolventes, mesmo para os processos mais complexos.

Quais ativos criativos e recursos o HeyGen oferece para produção de vídeos?

O HeyGen fornece um motor criativo robusto com uma biblioteca de mídia diversificada, incluindo filmagens de arquivo e modelos de vídeo personalizáveis. Os usuários também podem aproveitar avatares de IA, geração de narração e legendas para aprimorar seus vídeos de marketing.

Como posso garantir a consistência da marca em vídeos feitos com o HeyGen?

O HeyGen apoia vídeos de marca fortes através de modelos personalizáveis e controles de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores. Isso garante que cada vídeo corporativo reflita consistentemente a identidade da sua marca em todas as plataformas.

