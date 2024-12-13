Criador de Vídeos de Treinamento de Processos: Criação de Vídeos de IA Rápida e Fácil

Transforme processos complexos em vídeos de treinamento claros usando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo rápida retenção de conhecimento para suas equipes.

Imagine um vídeo introdutório de 1 minuto para novos funcionários, projetado para simplificar a integração de colaboradores explicando os valores centrais da empresa e os processos iniciais de configuração. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional e acolhedor, transmitindo informações-chave com uma narração amigável de IA, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar instruções detalhadas em uma narrativa envolvente, tudo ambientado em um estilo visual corporativo e limpo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes de L&D que enfrentam dificuldades com documentação técnica em vídeo complexa, crie um tutorial detalhado de 2 minutos demonstrando um fluxo de trabalho crítico de software. O estilo visual deve ser altamente instrucional, combinando gravações de tela nítidas com imagens de arquivo relevantes da biblioteca de mídia para ilustrar conceitos abstratos, complementado por uma narração autoritária de IA gerada através da robusta geração de narração da HeyGen, garantindo alta retenção de conhecimento para equipes técnicas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo 'como fazer' de 45 segundos explicando uma dúvida comum de suporte ao cliente, direcionado a clientes e equipe de suporte interno. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, conciso e vibrante, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um vídeo polido que vá direto ao ponto, tornando soluções complexas facilmente digeríveis.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de treinamento de 90 segundos para instrutores corporativos, mostrando as melhores práticas em gestão de salas de aula virtuais. Este vídeo apresentaria avatares de IA dinâmicos interagindo em vários ambientes virtuais fornecidos pelos Modelos e cenas da HeyGen, com um estilo visual envolvente e informativo e uma voz profissional de IA, projetado para aprimorar as habilidades das equipes de L&D usando uma plataforma de IA generativa para seus vídeos de treinamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de Processos

Transforme sem esforço seus materiais de treinamento em lições de vídeo envolventes com avatares de IA, branding personalizado e tecnologia inteligente de texto-para-vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento na plataforma. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro preparará seu conteúdo para animação.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo de treinamento, garantindo uma presença consistente e profissional na tela.
3
Step 3
Personalize com Branding
Aplique o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando os controles de Branding para alinhar perfeitamente seu vídeo de treinamento com sua identidade corporativa.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Com um único clique, gere seus vídeos de treinamento de alta qualidade. Nossa plataforma lida com redimensionamento de proporção e exportações para fácil distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Processos Complexos

.

Esclareça procedimentos operacionais intrincados e processos técnicos, tornando o conteúdo de treinamento complexo facilmente compreensível para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de processos?

A HeyGen transforma roteiros em vídeos de treinamento profissionais usando tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA. Sua capacidade de texto-para-vídeo permite que os usuários criem conteúdo envolvente com avatares de IA sem esforço, tornando-a uma ferramenta ideal para criação de vídeos de treinamento de processos.

Posso usar os avatares de IA da HeyGen para documentação de vídeo envolvente?

Sim, a plataforma de IA generativa da HeyGen permite que você utilize diversos avatares de IA para apresentar sua documentação de vídeo e vídeos 'como fazer'. Esses avatares de IA dão vida ao seu conteúdo, melhorando a retenção de conhecimento e o engajamento para diversos públicos.

Quais controles de branding estão disponíveis para equipes de L&D ao criar vídeos com a HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que as equipes de L&D personalizem vídeos de treinamento com logotipos, cores e fontes da empresa usando modelos personalizáveis. Isso garante que todo o conteúdo de vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca corporativa.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para integração de funcionários?

A HeyGen é um gerador de vídeo de IA eficaz para integração de funcionários devido à sua capacidade de produzir rapidamente vídeos de alta qualidade a partir de um roteiro com narrações de IA. Isso simplifica a criação de materiais de treinamento essenciais, melhorando a experiência de integração para novos contratados.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo