Gerador de Vídeo de Treinamento de Processo: Criação Rápida e Potencializada por IA

Simplifique a integração de funcionários e o treinamento técnico com a criação de vídeos potencializada por IA. Gere vídeos envolventes rapidamente a partir de scripts.

Desenvolva uma introdução envolvente de 45 segundos para novos contratados, demonstrando os valores fundamentais da empresa através de um processo diário simples, como o login no sistema interno. Destinado a novos funcionários em um ambiente tecnológico dinâmico, este vídeo requer visuais modernos e amigáveis, complementados por uma narração animada e encorajadora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações e garantir uma geração de narração clara para uma primeira impressão acessível e acolhedora durante a integração dos funcionários.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo instrucional de 60 segundos para equipes de L&D e gerentes de departamento, detalhando o procedimento atualizado para a submissão de relatórios de despesas de projetos. Este conteúdo de gerador de vídeo de treinamento de processo deve adotar um estilo visual altamente profissional e limpo, enfatizando a clareza com uma narração calma e autoritária e legendas claras para garantir que todas as etapas sejam facilmente seguidas. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de script para transformar eficientemente texto processual detalhado em um guia visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um guia rápido de 30 segundos para usuários finais sobre como redefinir a senha da conta, projetado como uma adição valiosa a uma biblioteca de vídeos tutoriais. O estilo visual deve ser dinâmico e altamente envolvente, incorporando transições rápidas de cena e uma narração energética que cativa o público. Integrar os extensos Modelos & cenas e suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen permitirá a montagem rápida deste clipe visualmente atraente e informativo, agilizando o processo de criação de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma peça de comunicação interna de 50 segundos para equipes remotas, anunciando uma nova ferramenta de fluxo de trabalho colaborativo e demonstrando uma funcionalidade chave. Este conteúdo de plataforma de vídeo de IA deve apresentar uma estética visual colaborativa com proporções variadas, acompanhada por uma narração calorosa e convidativa e música de fundo sutil e envolvente. Mostre a versatilidade do redimensionamento & exportações de proporção de aspecto da HeyGen para adaptar o vídeo para diferentes plataformas internas e incorpore avatares de IA para guiar os espectadores de forma fluida através do novo processo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Treinamento de Processo

Transforme sem esforço sua documentação de processo complexa em vídeos de treinamento envolventes e de alta qualidade que esclarecem cada etapa para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Script de Treinamento
Comece delineando seu conteúdo de treinamento. Simplesmente cole seu texto ou aproveite a capacidade da plataforma de converter seu script em um vídeo dinâmico, formando a base do seu material instrucional.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais
Selecione entre uma variedade de avatares de IA atraentes para apresentar seu material de treinamento, dando vida às suas instruções e tornando-as mais relacionáveis e fáceis de seguir.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes
Gere narrações profissionais de IA para seu vídeo, fornecendo uma narração clara para seu processo passo a passo. Isso garante que cada detalhe seja articulado com precisão.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, exporte-o no formato e proporção de aspecto desejados. Seu vídeo polido e potencializado por IA está agora pronto para fácil distribuição e impacto imediato na compreensão da sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Processos Complexos e Treinamento Técnico

.

Transforme diretrizes de processos intrincados e instruções técnicas em tutoriais de vídeo gerados por IA fáceis de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos criativos para diversas necessidades?

A HeyGen capacita os usuários a simplificar a criação de vídeos criativos usando seu avançado gerador de vídeo de IA. Você pode facilmente produzir conteúdo envolvente aproveitando modelos personalizáveis, avatares de IA realistas e narrações de IA naturais a partir de prompts de texto.

Que tipo de Avatares de IA posso usar com a HeyGen para aprimorar meu conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece uma gama diversificada de Avatares de IA realistas, incluindo opções personalizadas, que servem como cabeças falantes envolventes para seus vídeos. Esses avatares de IA dão vida aos seus scripts, tornando seu conteúdo de vídeo criativo mais dinâmico e personalizado.

A HeyGen pode me ajudar a criar SOPs ou vídeos tutoriais envolventes de forma rápida e eficiente?

Absolutamente, a HeyGen é um gerador de vídeo de treinamento de processo eficiente, permitindo a criação rápida de SOPs com IA e vídeos tutoriais abrangentes. Isso acelera significativamente a produção de conteúdo, contribuindo para uma entrega de treinamento mais rápida para diversas necessidades instrucionais e criativas.

Como a HeyGen apoia a personalização e branding visual único em vídeos criativos?

A HeyGen apoia o branding visual único oferecendo uma variedade de modelos pré-fabricados e controles de branding robustos para seus vídeos criativos. Você pode personalizar elementos como logotipos, cores e mídia para garantir que cada vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca e visão criativa.

