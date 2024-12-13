Desenvolva uma introdução envolvente de 45 segundos para novos contratados, demonstrando os valores fundamentais da empresa através de um processo diário simples, como o login no sistema interno. Destinado a novos funcionários em um ambiente tecnológico dinâmico, este vídeo requer visuais modernos e amigáveis, complementados por uma narração animada e encorajadora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações e garantir uma geração de narração clara para uma primeira impressão acessível e acolhedora durante a integração dos funcionários.

