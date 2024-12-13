O HeyGen utiliza tecnologia avançada de "gerador de vídeo de IA", incluindo "avatares de IA" realistas e "narrações de IA" sofisticadas, para criar "vídeos de treinamento" profissionais. Os usuários também podem se beneficiar de recursos de "branding personalizado" para garantir consistência em todos os materiais de treinamento e converter "texto para vídeo" de forma eficiente.