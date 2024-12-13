Criador de Vídeos Guia de Processo: Crie Vídeos Instrutivos Envolventes

Transforme suas instruções em vídeos tutoriais claros instantaneamente usando avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis, simplificando fluxos de trabalho complexos.

Crie um vídeo instrucional de 1 minuto demonstrando como configurar um novo quadro de gerenciamento de projetos usando uma ferramenta de IA popular. Este vídeo guia de processo é direcionado a proprietários de pequenas empresas e entusiastas de tecnologia, apresentando visuais limpos e passo a passo e uma narração envolvente gerada por IA através da capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo clareza e facilidade de compreensão.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de 90 segundos para novos funcionários que descreva o procedimento operacional padrão para a submissão de relatórios de despesas, focando no sistema de fluxo de trabalho interno da empresa. Projetado para novos contratados, o vídeo deve integrar imagens nítidas de gravação de tela com um avatar de IA explicando cada etapa, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para oferecer uma experiência de integração profissional e personalizada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia abrangente de 2 minutos passo a passo para criadores de conteúdo sobre como otimizar metadados de vídeos do YouTube. Este vídeo deve ser voltado para criadores de conteúdo e treinadores que buscam maximizar o alcance, utilizando cenas dinâmicas e ilustrativas e convertendo um roteiro detalhado diretamente em vídeo usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para uma produção eficiente e entrega informativa.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo rápido de 45 segundos para gerentes de operações e líderes de equipe explicando uma atualização recente na interface do usuário de um software crítico. O estilo visual deve ser conciso e profissional, empregando os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente o guia de processo, garantindo um tom profissional e instruções claras e orientadas para a ação para uma comunicação interna eficiente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Guia de Processo

Transforme sua documentação de processo em guias de vídeo envolventes e passo a passo com facilidade, garantindo comunicação clara e aprendizado eficiente para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Processo
Esboce suas instruções passo a passo. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro transforma sem esforço seu conteúdo escrito em um guia de vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Personalize seu guia selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA. Personalize sua aparência para transmitir perfeitamente sua mensagem e aumentar o engajamento.
3
Step 3
Aprimore e Marque Seu Vídeo
Integre a identidade da sua empresa usando controles de branding para logotipos e cores. Garanta que seu guia esteja perfeitamente alinhado com a estética da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Uma vez finalizado, utilize o redimensionamento de proporção e exportações para entregar seu vídeo guia de processo de alta qualidade em vários formatos, perfeito para qualquer plataforma ou público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique POPs e Fluxos de Trabalho

.

Transforme Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) complexos em guias de vídeo claros e concisos para melhorar a compreensão e conformidade do fluxo de trabalho.

background image

Perguntas Frequentes

Como a IA do HeyGen converte um roteiro em um vídeo dinâmico?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico. Ele utiliza avatares de IA e gera narrações realistas diretamente do seu texto, convertendo efetivamente seu roteiro de IA em vídeo com mínimo esforço e aprimorando seu fluxo de trabalho geral.

Que tipo de capacidades de edição de vídeo o HeyGen oferece para criar conteúdo detalhado?

O HeyGen oferece um editor de vídeo intuitivo para criar conteúdos detalhados como vídeos tutoriais e guias passo a passo. Você pode personalizar vídeos usando modelos de vídeo personalizáveis pré-desenhados, integrar controles de branding e acessar uma extensa biblioteca de mídia para aprimorar seus vídeos.

O HeyGen pode facilitar a criação de vídeos guia de processo técnico?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos guia de processo ideal para criar guias técnicos e POPs. Embora não seja um gravador de tela direto, ele se integra perfeitamente com gravações de tela, permitindo que você as aprimore com avatares de IA, narrações de IA e legendas automáticas para uma comunicação clara.

Quais opções estão disponíveis para avatares e vozes de IA personalizados no HeyGen?

O HeyGen oferece extensas opções para avatares e vozes personalizadas para personalizar seu conteúdo. Você pode selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA e gerar narrações realistas em várias línguas e estilos, garantindo que seus projetos de vídeo com cabeças falantes correspondam perfeitamente à sua marca e mensagem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo