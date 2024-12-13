Sim, o HeyGen oferece um processo abrangente de criação de texto-para-vídeo, permitindo que você converta seu roteiro em um vídeo profissional com um gerador de voz AI e legendas automáticas. Você pode então baixar seu vídeo explicativo como um vídeo MP4, com opções flexíveis de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação para diferentes plataformas.