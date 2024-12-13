O HeyGen prioriza a "proteção de dados" com robustos "controles de privacidade" e medidas de "segurança de nível empresarial", garantindo a confidencialidade do seu conteúdo. Estamos comprometidos com os padrões de "conformidade legal", proporcionando um ambiente seguro para criar e gerenciar todos os seus vídeos educacionais e de treinamento.