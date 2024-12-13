Preços Pacotes do Criador de Vídeos: Encontre seu Plano Ideal

Explore planos de assinatura flexíveis e recursos poderosos, incluindo a conversão de texto em vídeo sem esforço, desde a geração do roteiro, para criar vídeos AI impressionantes para qualquer orçamento.

Crie um vídeo energético de 45 segundos, direcionado a proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, apresentando um estilo visual brilhante e moderno com uma trilha sonora animada e motivacional. A narrativa deve destacar como os níveis de preços flexíveis da HeyGen tornam o vídeo profissional acessível, contrastando os recursos introdutórios do nível 'Grátis' com as capacidades aprimoradas do nível 'Pro', destacando especificamente a facilidade de uso com Texto-para-vídeo a partir de roteiros para geração rápida de conteúdo.

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como Funcionam os Níveis de Preços para Criadores de Vídeo

Entenda como escolher o plano perfeito para suas necessidades de criação de vídeo, equilibrando recursos, orçamento e resultados desejados para uma produção eficiente.

1
Step 1
Selecione os Objetivos do Seu Vídeo
Comece definindo o propósito dos seus vídeos, seja para conteúdo de mídia social ou vídeos corporativos. Essa clareza ajudará você a determinar se precisa de recursos avançados como avatares de IA para apresentadores realistas.
2
Step 2
Escolha o Plano Certo
Revise os níveis de preços disponíveis para ver o que os diferentes planos oferecem. Avalie como um modelo de assinatura se alinha com suas necessidades contínuas de produção de vídeo, considerando opções como planos Gratuitos, Pro ou Empresariais.
3
Step 3
Aplique Seu Orçamento
Avalie o custo de cada nível em relação ao seu orçamento, garantindo que você tenha acesso às ferramentas essenciais. Por exemplo, se o Kit de marca personalizado for crucial, verifique qual nível o suporta para manter a consistência da marca.
4
Step 4
Crie Conteúdo Envolvente
Com o nível escolhido, libere sua criatividade. Utilize as capacidades incluídas, como Texto-para-vídeo a partir do roteiro, para transformar eficientemente ideias escritas em vídeos refinados e otimizar a criação de seu conteúdo.

Casos de Uso

HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais para criadores de vídeos de todos os níveis de preço, permitindo que você produza conteúdo de alta qualidade com recursos avançados de vídeo AI e planos flexíveis.

Aprimoramento de Aprendizado & Desenvolvimento

.

Improve training engagement and knowledge retention through dynamic, AI-powered video content tailored for various learning needs.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a reduzir o custo geral de produção de vídeos?

O criador de vídeos avançado da HeyGen reduz significativamente o custo de produção de vídeos automatizando tarefas trabalhosas como filmagem e edição. Utilizando avatares de IA e capacidades de conversão de texto em vídeo a partir de roteiros, minimiza a necessidade de equipamentos caros e reduz o tamanho da equipe, tornando o vídeo de alta qualidade acessível. Esta plataforma de software eficiente oferece uma solução inteligente para criar conteúdo profissional de forma mais acessível.

Quais características-chave distinguem o HeyGen como um criador de vídeos AI para diversas necessidades dos usuários?

A HeyGen se destaca com suas poderosas funcionalidades de vídeo AI, incluindo avatares AI realistas, geração de vídeo a partir de texto e templates diversos. A plataforma suporta funcionalidades avançadas de edição de vídeo como geração de voiceover e legendas/closed captions, atendendo tanto às necessidades de criadores individuais quanto a vídeos corporativos. Os usuários também podem aproveitar controles de marca e uma vasta biblioteca de mídia para criar conteúdo profissional de forma eficiente.

Qual valor a plataforma de vídeo AI da HeyGen oferece para criadores de vídeo de diferentes níveis?

A plataforma de vídeo AI intuitiva da HeyGen oferece imenso valor para criadores de todos os níveis de experiência, desde iniciantes até equipes empresariais. Ela possibilita a criação de vídeos sem esforço por meio de modelos, avatares AI e conversão de texto em vídeo a partir de roteiros, reduzindo efetivamente o tempo e as restrições orçamentárias. Essa acessibilidade garante que qualquer pessoa possa produzir conteúdo de vídeo online envolvente sem habilidades técnicas complexas.

As ferramentas de vídeo com IA da HeyGen podem otimizar o processo de edição de vídeo para empresas?

Com certeza, o software de vídeo com IA da HeyGen simplifica consideravelmente todo o processo de edição de vídeo para empresas. Recursos como conversão de texto em vídeo a partir de roteiros, geração automatizada de voz para narração e legendas/subtítulos reduzem drasticamente o tempo e o esforço de produção. A plataforma também oferece controles de marca e redimensionamento de proporção de aspecto para garantir a consistência da marca e entrega eficiente em vários formatos, aumentando a produtividade geral da equipe.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo