Com certeza, o software de vídeo com IA da HeyGen simplifica consideravelmente todo o processo de edição de vídeo para empresas. Recursos como conversão de texto em vídeo a partir de roteiros, geração automatizada de voz para narração e legendas/subtítulos reduzem drasticamente o tempo e o esforço de produção. A plataforma também oferece controles de marca e redimensionamento de proporção de aspecto para garantir a consistência da marca e entrega eficiente em vários formatos, aumentando a produtividade geral da equipe.