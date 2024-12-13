Criador de Vídeos de Planos de Preços: Escolha Seu Plano Ideal

Descubra assinaturas flexíveis adaptadas às suas necessidades, com avatares AI poderosos para conteúdo envolvente.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que estão explorando vários "planos de preços", destacando a facilidade de começar com um "teste gratuito". O estilo visual deve ser brilhante e energético, apresentando cortes rápidos de "Modelos e cenas" impressionantes e sobreposições de texto na tela que comuniquem claramente o valor. Uma narração animada e amigável deve guiar os espectadores pelos passos iniciais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo elegante de 45 segundos projetado para profissionais de marketing comparando "assinaturas" para um "criador de vídeos AI". O estilo visual deve ser moderno e limpo, utilizando um "avatar AI" profissional para apresentar as principais diferenças e vantagens das ofertas da HeyGen. Uma narração profissional e informativa destacará como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para freelancers e criadores de conteúdo, mostrando demonstrações rápidas de como "Texto para vídeo a partir de roteiro" simplifica o processo criativo, enfatizando o valor de um "plano anual" e "créditos AI" flexíveis. Uma narração conversacional com uma trilha sonora inspiradora ressoará com suas ambições criativas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo polido de 30 segundos voltado para clientes empresariais avaliando um "Plano Empresarial". O estilo visual deve ser corporativo e tranquilizador, usando uma "Geração de narração" confiante para explicar a escalabilidade e o suporte dedicado. Este vídeo deve contrastar sutilmente com o "plano mensal" padrão, destacando recursos avançados e segurança, garantindo uma sensação premium.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Planos de Preços

Explique claramente suas opções de assinatura e estruturas de preços com vídeos dinâmicos que envolvem seu público e impulsionam conversões.

1
Step 1
Selecione os Detalhes do Seu Plano
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos e cenas profissionais projetados para mostrar efetivamente seus planos de preços, seja um teste gratuito, plano mensal ou anual.
2
Step 2
Adicione Suas Informações de Preço
Integre facilmente seus níveis de preços específicos e detalhes de assinatura. Use Texto para vídeo a partir de roteiro para converter os recursos do seu plano em narrativas visuais envolventes.
3
Step 3
Personalize Seus Visuais
Aprimore seu vídeo usando controles de branding como logotipos e cores para combinar com a estética da sua empresa. Destaque recursos-chave, testes gratuitos e créditos AI específicos para cada plano.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de plano de preços esteja perfeito, exporte-o como um download em MP4 para distribuição de alta qualidade em todas as suas plataformas. Mostre seus planos de preços de forma eficaz.

Casos de Uso

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen atende às diversas necessidades dos usuários para um criador de vídeos AI?

A HeyGen oferece capacidades AI flexíveis, incluindo vídeo generativo e avatares AI personalizáveis, projetados para escalar com sua equipe. Nossa plataforma suporta múltiplos usuários e ferramentas de colaboração robustas, garantindo que todos possam contribuir para a criação de vídeos profissionais.

Quais capacidades de vídeo generativo a HeyGen oferece para criação?

A HeyGen capacita você a criar conteúdo de vídeo generativo de alta qualidade usando capacidades AI avançadas, incluindo texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração realista. Todos os seus vídeos finais podem ser facilmente exportados como downloads em MP4.

A HeyGen pode ajudar a manter a identidade da minha marca em vídeos?

Absolutamente. A HeyGen fornece controles de branding abrangentes, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca de forma harmoniosa. Você também pode aproveitar avatares AI personalizados para garantir uma representação consistente em todos os seus projetos de criador de vídeos.

A HeyGen oferece uma maneira de explorar seu criador de vídeos AI?

Sim, você pode explorar facilmente as poderosas capacidades do criador de vídeos AI da HeyGen através de uma experiência introdutória. Isso permite que você teste nossos avatares AI e a extensa biblioteca de modelos antes de se comprometer com uma assinatura completa.

