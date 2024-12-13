Criador de Vídeos para Página de Preços: Planos para Cada Criador

Escolha um plano que se encaixe na sua visão, desde opções gratuitas até recursos profissionais como avatares de AI para resultados impressionantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo elegante e profissional de 45 segundos voltado para equipes de marketing e empresas em crescimento, com gráficos modernos e uma narração confiante e informativa. Este vídeo deve destacar como nossos planos de preços escalonados oferecem soluções escaláveis, demonstrando o poder dos avatares de AI para personalizar mensagens e elevar a comunicação da marca, enfatizando a estrutura inteligente de preços do criador de vídeo que apoia o crescimento profissional.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo dinâmico de 60 segundos voltado para freelancers e agências, empregando visuais energéticos e uma trilha de áudio amigável e clara para explicar completamente o valor abrangente embutido em nossos planos de assinatura. O vídeo deve mostrar como o gerenciamento de créditos permite uma flexibilidade incomparável na criação de conteúdo, destacando especificamente a geração automática de legendas precisas para aumentar a acessibilidade e o engajamento em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo autoritário de 45 segundos para grandes empresas e profissionais de tecnologia, caracterizado por uma estética limpa e de alta tecnologia e uma narração eficiente e direta. Este vídeo deve sublinhar as robustas capacidades de personalização de marca e integração, focando particularmente no processo contínuo de Texto-para-vídeo a partir da geração de script e sua compatibilidade com opções de download em HD e SCORM, ilustrando como nosso software de vídeo AI simplifica fluxos de trabalho complexos para uma saída superior.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Página de Preços

Comunique efetivamente seus planos de preços e opções de assinatura para potenciais clientes com um vídeo envolvente, impulsionado por AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Preços
Comece escrevendo um roteiro claro que descreva seus planos de preços e detalhes de assinatura. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro dará vida às suas palavras.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI e Voz
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de Avatares de AI para ser o rosto da sua explicação de preços, complementado pela geração de narração realista.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca e Visuais
Personalize seu vídeo com as cores e logotipo da sua marca usando nossos controles de Branding para manter uma aparência profissional consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo em Alta Definição
Finalize seu vídeo e faça o download em qualidade HD e SCORM, pronto para ser incorporado diretamente na sua página de preços.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre histórias de sucesso de clientes

Aproveite os vídeos de AI para apresentar depoimentos e construir confiança para seus planos de assinatura.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen oferece valor para empresas que criam vídeos?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos com Avatares de AI avançados e tecnologia robusta de texto-para-vídeo, reduzindo significativamente o tempo e os custos. Os usuários se beneficiam do acesso a uma extensa biblioteca de templates, garantindo saídas de alta qualidade e criação de conteúdo eficiente.

Quais recursos de colaboração estão disponíveis no HeyGen para projetos em equipe?

O HeyGen é projetado para suportar a colaboração em equipe sem interrupções com espaços de trabalho compartilhados, permitindo que vários usuários trabalhem em projetos de forma eficiente. Isso garante uma marca consistente e uma saída criativa unificada em toda a sua organização, apoiada por um suporte ao cliente dedicado.

O HeyGen oferece recursos avançados como acesso a API e downloads em HD?

Sim, o HeyGen fornece acesso robusto a API para integração em fluxos de trabalho existentes, juntamente com downloads de vídeo em alta definição. Essas capacidades técnicas garantem uma saída de vídeo de nível profissional e opções de implantação flexíveis para diversas necessidades empresariais.

O HeyGen pode criar vários tipos de conteúdo de vídeo para diferentes plataformas?

Absolutamente. A plataforma versátil do HeyGen e os Avatares de AI permitem a criação de uma ampla gama de conteúdos, desde vídeos explicativos envolventes até anúncios dinâmicos para redes sociais. Nossas ferramentas capacitam você a gerar conteúdo de vídeo atraente, adaptado para qualquer público ou canal.

