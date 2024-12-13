Seu Criador de Vídeos de Prévia para Conteúdo Rápido e Fácil

Gere vídeos promocionais de alto impacto instantaneamente para campanhas de marketing usando geração de narração inteligente.

Crie um vídeo de prévia envolvente de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem criar facilmente conteúdo de marketing atraente. O estilo visual deve ser energético e moderno, acompanhado por uma trilha sonora animada e uma narração clara e entusiástica gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen. Destaque a rapidez e simplicidade de transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional elegante de 45 segundos direcionado a agências criativas e lançadores de produtos, demonstrando o poder de um criador de vídeos promocionais profissional. Adote um estilo visual cinematográfico com transições dinâmicas e uma trilha sonora poderosa. Ilustre como os avatares de IA do HeyGen podem apresentar sua mensagem e como o suporte de biblioteca de mídia/estoque aprimora sua narrativa, com o resultado final facilmente otimizado usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para criadores de conteúdo e educadores online, enfatizando como o HeyGen simplifica a criação de vídeos. O estilo visual deve ser limpo e amigável, imitando uma animação explicativa, com uma narração envolvente. Mostre a facilidade de adicionar clareza e acessibilidade ao seu conteúdo usando as legendas/capítulos do HeyGen e a variedade disponível através de Modelos e cenas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional vibrante de 30 segundos para redes sociais, voltado para gerentes de redes sociais e empresas de e-commerce. O estilo visual deve ser rápido e chamativo, com música de fundo moderna. Ilustre como o HeyGen capacita a criação rápida de vídeos promocionais impactantes, aproveitando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para geração rápida de conteúdo e geração de narração profissional para capturar a atenção do público instantaneamente em plataformas como Instagram e TikTok.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Prévia

Crie vídeos de prévia profissionais sem esforço. Nosso editor de vídeo com IA intuitivo ajuda você a criar conteúdo envolvente para campanhas de marketing e redes sociais, rapidamente.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto escolhendo entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais, perfeitamente adequados para criar vídeos de prévia impactantes.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Adicione facilmente sua mídia personalizada ou aproveite nossos recursos de IA, como Texto-para-vídeo a partir de roteiro, para gerar narrativas atraentes para sua criação de vídeo.
3
Step 3
Aplique Marca e Estilo
Personalize seu criador de vídeos de prévia com seus controles de Marca exclusivos, garantindo visuais consistentes em todas as suas campanhas de marketing.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seus vídeos promocionais profissionais utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, tornando-os prontos para compartilhamento imediato em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso com Vídeo

Transforme depoimentos de clientes em pré-visualizações de vídeo envolventes para construir confiança e demonstrar o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu processo de criação de vídeos para vídeos promocionais impactantes?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos para vídeos promocionais impactantes ao utilizar avatares de IA e geração de texto-para-vídeo. Você pode rapidamente transformar roteiros em conteúdo envolvente usando modelos profissionais e narrações, tornando o HeyGen um criador de vídeos eficiente.

O HeyGen oferece modelos de vídeo extensivos para simplificar meus fluxos de trabalho de criação de vídeos?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados para agilizar sua experiência de criação de vídeos. Personalize facilmente essas cenas com sua marca, filmagens de estoque e elementos desejados para produzir vídeos promocionais ou explicativos únicos.

Que tipo de ativos criativos posso usar para enriquecer meus vídeos do HeyGen?

O HeyGen suporta uma rica biblioteca de mídia, incluindo filmagens de estoque e outros ativos livres de royalties para aprimorar sua produção criativa. Você também pode adicionar narrações dinâmicas e legendas profissionais para garantir que sua mensagem seja clara e envolvente para qualquer público.

O HeyGen é adequado para produzir vários tipos de vídeos promocionais e conteúdo de marketing?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos versátil, perfeito para criar diversos vídeos promocionais, explicativos e conteúdo para redes sociais e campanhas de marketing. Seus recursos alimentados por IA e ferramentas de edição fáceis permitem que você produza vídeos de alta qualidade para qualquer finalidade.

