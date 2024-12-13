Criador de Vídeos de Press Release: Crie Vídeos de Notícias Impactantes

Gere vídeos de notícias atraentes instantaneamente com geração de Narração inteligente e visuais envolventes.

Crie um vídeo de 60 segundos demonstrando como pequenas empresas podem rapidamente anunciar atualizações de produtos ou notícias da empresa usando um "criador de vídeos de press release". Direcione este vídeo para equipes de marketing ocupadas e startups, exibindo um estilo visual limpo e profissional com texto conciso na tela e uma trilha sonora animada. Enfatize a facilidade do Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para criação rápida de conteúdo, destacando o HeyGen como um eficiente "criador de vídeos online" e a alta qualidade da geração de Narração.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para explicar um novo recurso de software complexo, voltado para desenvolvedores e entusiastas de tecnologia. O estilo visual deve ser moderno e preciso, utilizando sobreposições de texto dinâmico na tela para destacar termos técnicos, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Mostre como avatares de IA podem apresentar informações claramente, contribuindo para "conteúdo de vídeo dinâmico", e como Legendas/captions garantem acessibilidade para espectadores que interagem com este "editor de vídeo de IA".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 2 minutos anunciando um grande lançamento de produto, projetado para cativar potenciais clientes, investidores e meios de comunicação. Este vídeo deve adotar um estilo cinematográfico e visualmente rico, misturando música de fundo inspiradora com uma narração profissional e humanizada. Utilize os diversos Modelos & cenas do HeyGen para estabelecer uma narrativa envolvente, aproveitando "modelos de vídeo" pré-fabricados, e demonstre a flexibilidade de redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para várias "campanhas de marketing".
Prompt de Exemplo 3
Crie um tutorial de boas-vindas de 1 minuto para novos usuários, guiando-os pelos passos iniciais de criação de seu primeiro vídeo com o HeyGen. Destinado a criadores de conteúdo de primeira viagem, este vídeo deve apresentar uma abordagem visual amigável e passo a passo com animações brilhantes e instruções claras na tela, complementado por uma narração útil e encorajadora. Destaque a simplicidade de gerar conteúdo usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro e o potencial envolvente de integrar vários avatares de IA para uma experiência intuitiva de "editor de vídeo de IA".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Press Release

Transforme rapidamente seus press releases escritos em conteúdo de vídeo dinâmico com ferramentas impulsionadas por IA, engajando seu público de forma mais eficaz do que nunca.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir de Texto
Cole o texto do seu press release no editor, permitindo que nossa IA converta instantaneamente seu texto em um vídeo, aproveitando o recurso de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione um Modelo de Vídeo
Escolha entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados para fornecer uma base visualmente atraente e estruturada para o anúncio do seu press release.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA Envolventes
Introduza um avatar de IA realista para apresentar seu press release, aumentando o engajamento e entregando suas notícias com um toque profissional e humanizado.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Revise seu vídeo de press release concluído, depois exporte-o no formato e proporção de aspecto desejados para distribuição imediata em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anuncie Marcos e Histórias de Sucesso

.

Comunique visualmente conquistas da empresa, sucessos de clientes e atualizações significativas, aprimorando a narrativa e a credibilidade da sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de press release?

O HeyGen é um criador de vídeos online que simplifica a criação de conteúdo de vídeo dinâmico para press releases. Seu editor de vídeo de IA transforma seus roteiros em vídeos profissionais usando tecnologia de texto-para-vídeo e modelos personalizáveis, perfeito para vídeos de notícias.

Quais opções de personalização técnica estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização técnica através de seu editor de arrastar e soltar, permitindo adicionar mídia, sobreposições de texto e animar texto. Você também pode aplicar controles de marca, personalizar elementos de vídeo e utilizar uma rica biblioteca de mídia para adaptar seu conteúdo visual.

O HeyGen utiliza IA para produção avançada de vídeos?

Sim, o HeyGen aproveita a IA avançada para geração de vídeo de ponta a ponta, apresentando avatares de IA realistas e geração robusta de narração a partir de texto. Esta plataforma de vídeo impulsionada por IA permite a criação de vídeos nativos de prompt, tornando a produção sofisticada acessível.

Posso exportar e compartilhar facilmente vídeos criados com o HeyGen?

Absolutamente. Após criar seu conteúdo de vídeo dinâmico com o HeyGen, você pode facilmente exportar arquivos de vídeo em vários formatos de proporção de aspecto adequados para diferentes plataformas. Isso permite um compartilhamento online perfeito para aumentar as interações sociais e melhorar suas campanhas de marketing.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo