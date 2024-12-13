Crie um "vídeo de destaque do presidente" de 60 segundos, projetado para candidatos políticos e suas equipes de campanha, visando um tom profissional e inspirador. Visualmente, este vídeo deve apresentar transições dinâmicas entre pontos-chave de políticas e entrevistas com candidatos, sublinhado por uma narração autoritária e clara. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para converter sua mensagem de campanha em cenas visuais, aprimoradas por uma geração de Narração profissional para transmitir a visão do seu candidato com impacto.

Gerar Vídeo