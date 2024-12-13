Crie vídeos impressionantes com um Criador de Vídeos de Apresentações de Slides

Transforme seus slides em apresentações de vídeo envolventes com avatares de IA e animações dinâmicas para uma consistência de marca perfeita.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Prompt 1
Direcionado a educadores e treinadores, este vídeo de 60 segundos destaca como a funcionalidade de conversão de texto em vídeo da HeyGen pode revolucionar seus materiais didáticos. Com um estilo visual limpo e educativo, o vídeo demonstra como transformar planos de aula em vídeos de apresentação cativantes, completos com narrações em voz. A interface intuitiva permite uma colaboração fácil com sua equipe, garantindo que seu conteúdo educacional seja tanto informativo quanto visualmente atraente.
Prompt 2
Para equipes de marketing que desejam criar histórias de marca impactantes, este vídeo de 30 segundos destaca a versatilidade da biblioteca de mídia e suporte de estoque da HeyGen. O vídeo utiliza um estilo visual vibrante e energético, perfeito para capturar a atenção de clientes em potencial. Descubra como usar modelos de apresentação de slides em vídeo para elaborar uma narrativa que esteja alinhada com a voz da sua marca, enquanto os avatares de IA adicionam um toque pessoal à sua mensagem, tornando-a memorável e relacionável.
Prompt 3
Este vídeo de 90 segundos é projetado para profissionais de negócios que desejam aprimorar suas apresentações corporativas. Com um estilo visual sofisticado e polido, o vídeo demonstra o uso da geração de voz off da HeyGen para adicionar um toque profissional aos seus slides. Aprenda como manter a consistência da marca em todas as suas apresentações e utilize o recurso de controle remoto para uma entrega perfeita durante apresentações ao vivo. O vídeo conclui com dicas sobre como exportar seu produto final em várias proporções de tela, garantindo compatibilidade com qualquer plataforma.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Propósito

Avaliações

Como usar um criador de vídeos de slides de apresentação

Transforme seus slides estáticos em apresentações de vídeo dinâmicas com facilidade usando nossas ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Sua Apresentação em Vídeo
Comece fazendo o upload dos seus slides de apresentação para o criador de vídeos. Nosso gerador de vídeos com IA ajudará você a transformar esses slides em uma apresentação de vídeo dinâmica, tornando seu conteúdo mais envolvente e visualmente atraente.
2
Step 2
Escolha Modelos de Apresentação de Slides em Vídeo
Escolha entre uma variedade de modelos de apresentação de slides em vídeo para dar um aspecto profissional à sua apresentação. Esses modelos vêm com layouts e estilos pré-desenhados, garantindo a consistência da marca e economizando seu tempo no design.
3
Step 3
Adicionar Narrações em Off
Aprimore seu vídeo com narrações em voz. Utilize nosso recurso de geração de voz para adicionar áudio claro e profissional aos seus slides, tornando sua mensagem mais impactante e fácil de compreender.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Quando estiver satisfeito com a sua apresentação em vídeo, exporte-a no formato desejado. Nossa plataforma suporta diversos redimensionamentos de proporção de aspecto e opções de exportação, garantindo que seu vídeo esteja pronto para qualquer plataforma ou público.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de apresentação de slides ao aproveitar geradores de vídeo com IA e modelos de apresentação de slides em vídeo. Isso permite que os usuários criem animações dinâmicas de slides e apresentações de vídeo envolventes com facilidade.

Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA

.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minhas apresentações em vídeo?

A HeyGen oferece um poderoso gerador de vídeos AI que transforma seus slides de apresentação em apresentações de vídeo envolventes. Com recursos como animações dinâmicas de slides e narrações em voz, você pode criar conteúdos cativantes que mantêm a consistência da marca.

O que torna os modelos de vídeo de apresentação de slides da HeyGen únicos?

Os modelos de apresentação de slides em vídeo da HeyGen são projetados para serem criativos e versáteis, permitindo que você incorpore gráficos animados e edição de apresentação de slides com o poder da IA. Isso garante que seus vídeos não sejam apenas visualmente atraentes, mas também alinhados com a identidade da sua marca.

Posso colaborar com minha equipe usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen facilita a colaboração contínua com sua equipe. Você pode controlar remotamente o processo de edição, garantindo que todos possam contribuir para a criação de uma apresentação de vídeo coesa e profissional.

O HeyGen suporta a exportação de vídeos em diferentes formatos?

Com certeza, o HeyGen permite que você exporte vídeos em várias proporções e formatos, facilitando o compartilhamento do seu conteúdo em diferentes plataformas enquanto mantém alta qualidade.

