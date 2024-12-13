Os avatares de IA são centrais para o criador de vídeos profissionais do HeyGen, trazendo seus roteiros de texto para vídeo à vida com um toque humano. Eles aumentam o apelo visual e o engajamento do seu conteúdo, permitindo que você produza vídeos polidos e profissionais de forma eficiente, sem a necessidade de talento em frente às câmeras.