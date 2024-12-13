Domine Sua Mensagem com um Criador de Vídeos de Mapeamento de Insights de Preparação

Transforme facilmente seus insights mapeados em conteúdo de vídeo envolvente, aprimorando a narrativa visual com a geração de Narração da HeyGen.

402/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo educacional envolvente de 45 segundos, projetado para estudantes e analistas de dados, ilustrando tendências geográficas complexas com animação de mapas impulsionada por AI. O estilo visual deve ser limpo e informativo, acompanhado por uma narração clara e autoritária. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para gerar de forma fluida a narrativa explicando a visualização de dados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo profissional de comunicação interna de 30 segundos para gerentes de projeto e líderes de equipe. Este material conciso, usando um estilo visual corporativo limpo e um tom de áudio calmo e confiante, resumirá rapidamente as principais etapas do mapeamento de insights de preparação. Empregue a geração de Narração da HeyGen para entregar uma mensagem polida e consistente entre os departamentos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de demonstração de produto envolvente de 90 segundos direcionado a potenciais clientes e entusiastas de produtos. O vídeo deve ostentar uma estética visual moderna e dinâmica com música de fundo synth-pop energética, destacando vários visuais interativos. Personalize o conteúdo sem esforço usando os extensos Modelos & cenas da HeyGen para apresentar sua oferta de maneira fresca e atraente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mapeamento de Insights de Preparação

Transforme suas ideias complexas em insights de vídeo animados e claros. Visualize suas preparações, explique conceitos-chave e compartilhe narrativas envolventes com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Mapa de Insights
Comece delineando seus principais insights e preparações estratégicas. Utilize os Modelos & cenas estruturados da HeyGen para visualizar o fluxo de suas ideias de forma eficaz, funcionando como um poderoso criador de vídeos de mapeamento mental.
2
Step 2
Adicione Visuais Dinâmicos
Dê vida aos seus insights mapeados gerando animações dinâmicas e elementos interativos. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para integrar perfeitamente sua narrativa em mapas animados.
3
Step 3
Personalize com Elementos de AI
Aprimore seu vídeo com narração profissional e presença em tela. Integre os avatares de AI da HeyGen para apresentar seus principais insights, garantindo uma entrega polida e envolvente para seu vídeo de mapeamento de insights de preparação.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu abrangente vídeo de mapeamento de insights. Use o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para adaptar sua criação para várias plataformas, depois compartilhe sua narrativa visual com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Visualize Dados Complexos com Narrativa de AI

.

Utilize a narrativa de vídeo impulsionada por AI para animar mapas e visualizar dados, tornando insights e eventos complexos envolventes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen aprimora a narrativa visual criativa com AI?

A HeyGen potencializa a narrativa visual impactante ao utilizar avatares de AI e geração avançada de narração, permitindo que você crie visuais envolventes e interativos que cativam seu público.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para personalizar conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece extensos controles de branding e modelos para personalizar o conteúdo com elementos visuais únicos, garantindo que seus vídeos criativos reflitam uma identidade de marca consistente e qualidade cinematográfica.

Como a HeyGen simplifica o processo criativo de fazer vídeos a partir de roteiros?

A HeyGen simplifica a produção criativa de vídeos com seu recurso intuitivo de texto-para-vídeo a partir de roteiro e uma rica biblioteca de modelos, transformando suas ideias em apresentações visuais profissionais de forma eficiente.

A HeyGen pode adaptar vídeos criativos para várias plataformas como o YouTube?

Sim, a HeyGen suporta a narrativa visual criativa em várias plataformas com opções de redimensionamento de proporção e exportação, facilitando a otimização de seus vídeos para o YouTube e outros canais de distribuição.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo