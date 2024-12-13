Poderoso Gerador de Vídeo de IA para Criação Rápida de Conteúdo

Gere vídeos de IA profissionais rapidamente com Modelos e cenas personalizáveis, perfeitos para todos os criadores de conteúdo.

Crie um vídeo explicativo técnico de 1 minuto para profissionais de tecnologia, demonstrando os princípios básicos de uma nova API. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando os "avatares de IA" da HeyGen para apresentar as informações de forma clara, aprimorado por vozes realistas de IA para "geração de narração". Este "gerador de vídeo de IA" torna tópicos complexos acessíveis.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para novos usuários de software, ilustrando como navegar por um recurso específico. O vídeo precisa de um estilo visual envolvente, passo a passo, com "legendas" para máxima compreensão, facilmente criado online usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen. Esta solução "Texto para Vídeo de IA" simplifica o aprendizado de processos complexos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de atualização de produto de 1 minuto e 30 segundos direcionado a clientes existentes e gerentes de produto, destacando os recentes aprimoramentos técnicos. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e autoritário, aproveitando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para integrar fotos e vídeos de estoque relevantes e "Modelos e cenas" profissionais para uma apresentação polida com tecnologia de IA. Isso permite uma edição de vídeo eficiente sem recursos externos extensivos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional atraente de 60 segundos projetado para empresas e tomadores de decisão técnicos, destacando a utilidade única de uma nova ferramenta de desenvolvimento com tecnologia de IA. A estética deve ser moderna e impactante, apresentando "geração de narração" nítida e a flexibilidade de "redimensionamento e exportação de proporção" para alcançar várias plataformas de forma eficaz. Este "gerador de vídeo de IA" simplifica a criação de conteúdo de alta qualidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Criador de Vídeos de IA

Transforme suas ideias em vídeos de IA profissionais e envolventes de forma rápida e sem esforço, sem necessidade de experiência prévia em edição de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando seu roteiro de texto ou usando "prompts de texto simples" para gerar conteúdo. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro transformará sua entrada em um esboço de vídeo cena a cena.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida à sua mensagem selecionando um "Avatar de IA" expressivo de nossa coleção diversificada de avatares de IA, garantindo que seu vídeo tenha um apresentador profissional e envolvente.
3
Step 3
Adicione Narrações Dinâmicas
Gere áudio com som natural adicionando "vozes de IA realistas" ao seu roteiro. Nossa geração de narração garante um som polido e profissional para seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Finalizado
Uma vez satisfeito, utilize o redimensionamento e exportação de proporção para deixar seus "vídeos de IA" de alta qualidade prontos para compartilhamento imediato em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Motivacionais Inspiradores

.

Crie vídeos poderosos e inspiradores que ressoam profundamente com seu público, promovendo motivação e sentimento positivo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA a partir de texto?

A HeyGen capacita os usuários a transformar prompts de texto simples em vídeos de IA polidos sem esforço. Nosso avançado gerador de Texto para Vídeo de IA utiliza tecnologia de IA para criar conteúdo dinâmico com facilidade.

Quais recursos únicos a HeyGen oferece para criar vídeos de IA envolventes?

A HeyGen oferece um conjunto robusto de recursos, incluindo Avatares de IA personalizáveis e vozes de IA realistas para narrações envolventes. Ela também gera automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade e o alcance dos seus vídeos de IA.

Posso criar vídeos profissionais rapidamente usando a plataforma da HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen torna a criação de vídeos acessível com uma interface online intuitiva e uma vasta biblioteca de modelos pré-fabricados. Criadores de conteúdo podem rapidamente produzir vídeos de IA de qualidade profissional sem experiência extensa em edição de vídeo.

A HeyGen é uma plataforma online de edição de vídeos de IA?

Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA online projetado para edição e criação de vídeos eficientes diretamente no seu navegador. Suas capacidades impulsionadas por IA permitem que você simplifique todo o processo, do roteiro ao vídeo final, tudo em uma única plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo