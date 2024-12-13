Ferramenta de Vídeo para Demonstração Pré-Venda: Acelere Seu Pipeline

Gere histórias de produtos cativantes para demonstrações pré-venda com geração de narração fluida, fechando negócios mais rapidamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos direcionado a Gerentes de Produto e especialistas em Capacitação de Vendas, ilustrando o poder da geração de vídeo com IA para criar demonstrações interativas. A estética deve ser moderna e elegante, apresentando avatares sofisticados de IA que guiam os espectadores por experiências de produto personalizadas, apoiados por legendas claras. Aproveite os diversos modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma apresentação polida e informativa, enfatizando como as demonstrações interativas aumentam o engajamento e a compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional conciso de 30 segundos voltado para Representantes de Desenvolvimento de Negócios e Executivos de Contas, focando em como nossa solução os ajuda a fechar negócios mais rapidamente por meio de demonstrações pré-venda eficientes. Empregue um estilo visual dinâmico e orientado para soluções, apresentando cortes rápidos de reações positivas de clientes e benefícios do produto, sustentados por uma narração energética e persuasiva criada com a geração de narração do HeyGen. Utilize a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para aumentar o impacto visual e transmitir urgência e sucesso.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial de 50 segundos para Proprietários de Pequenas Empresas e Coordenadores de Marketing, mostrando a simplicidade de usar nossa plataforma sem código como uma ferramenta líder para criação de vídeos de demonstração de produtos. A apresentação visual deve ser limpa e amigável, enfatizando a facilidade de uso com demonstrações passo a passo da interface do usuário, acompanhadas por uma narração amigável e acessível. Este vídeo demonstrará como os modelos e cenas do HeyGen e os recursos de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto permitem que qualquer pessoa produza vídeos de demonstração de produtos de alta qualidade e alinhados à marca com esforço mínimo, garantindo acessibilidade e consistência.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Ferramenta de Vídeo para Demonstração Pré-Venda

Crie vídeos de demonstração pré-venda envolventes que contam a história do seu produto, envolvem compradores e aceleram seu pipeline com facilidade.

1
Step 1
Crie Sua Demonstração
Comece gravando sua tela ou utilizando a capacidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro do HeyGen para gerar uma demonstração de produto básica.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize sua demonstração com os controles de Branding do HeyGen (logotipo, cores) para refletir a identidade da sua empresa e criar demonstrações interativas envolventes.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Aumente a clareza e o engajamento usando a geração de narração do HeyGen para adicionar uma narração de som natural, dando vida às suas histórias de produtos com narração sintética.
4
Step 4
Compartilhe e Acompanhe o Impacto
Compartilhe facilmente seus vídeos de demonstração pré-venda polidos e obtenha insights sobre o engajamento dos espectadores usando análises abrangentes para refinar sua estratégia.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Explique Rapidamente Recursos Complexos

.

Produza vídeos concisos e alinhados à marca com IA para explicar claramente os recursos e benefícios do produto, aumentando a compreensão antes da demonstração ao vivo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode elevar nossas histórias de produtos com geração de vídeo por IA?

A plataforma com IA do HeyGen capacita equipes de vendas e marketing a criar vídeos de demonstração e histórias de produtos envolventes sem esforço. Aproveite avatares de IA e a conversão de texto em vídeo a partir de roteiros para gerar conteúdo visual envolvente que ressoe com seu público, transformando a forma como você apresenta seu produto.

O que torna o HeyGen uma ferramenta eficaz para vídeos de demonstração pré-venda interativos?

O HeyGen transforma demonstrações pré-venda tradicionais em experiências dinâmicas e interativas, permitindo a geração de vídeos personalizados em escala. Nossa plataforma sem código permite que você crie demonstrações de produtos envolventes que atendem às necessidades específicas dos compradores, ajudando a acelerar seu pipeline e fechar negócios mais rapidamente.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca e oferecer opções de narração sintética para vídeos de demonstração?

Absolutamente, o HeyGen garante que seus vídeos de demonstração estejam sempre alinhados à marca com controles abrangentes de branding para logotipos e cores dentro dos modelos. Nossa plataforma também oferece geração avançada de narração sintética, permitindo que você crie áudio polido e de alta qualidade para cada história de produto.

Como o HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo para equipes de vendas e marketing?

O HeyGen simplifica a edição de vídeo com uma interface intuitiva e sem código, permitindo que equipes de vendas e marketing produzam vídeos de demonstração de produtos de qualidade profissional rapidamente. Utilize facilmente modelos, adicione legendas e refine sua geração de vídeo para máximo impacto e narrativa fluida.

