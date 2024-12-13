Como um dos principais criadores de anúncios em vídeo, o HeyGen acelera a criação de conteúdo com uma variedade de modelos e cenas personalizáveis e controles de marca robustos. Você pode aplicar rapidamente seu logotipo, cores e gerar narrações consistentes para manter uma identidade de marca coesa em todas as suas campanhas de anúncios, facilitando o aumento das vendas.